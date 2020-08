SV o lastnih ugotovitvah o incidentu na meji po pravnomočnosti zavrženja kazenske ovadbe

Kot so za STA potrdili na tožilstvu v Kopru, so se odločili, da se zavrže "naznanjeno kaznivo dejanje kršitve človekovega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 266. členu Kazenskega zakonika, ker ni bil podan utemeljen sum, da je osumljeni pripadnik SV storil naznanjeno kaznivo dejanje", piše STA.

V SV seznanjeni s sklepom tožilstva

Sklep je bil sprejet 28. julija, oškodovani pa ima 30 dni od prejema tega sklepa pravico, da sam prevzame kazenski pregon, če se z odločitvijo tožilstva ne strinja. Več podrobnosti pa na tožilstvu niso želeli razkriti, tudi ne glede utemeljitve sklepa, da se kazenska ovadba zavrže.

Foto: STA Na obrambnem ministrstvu in v Slovenski vojski so potrdili, da so s tem sklepom tožilstva seznanjeni. V Slovenski vojski glede tega nimajo pritožb. Kljub temu pa ne na ministrstvu ne v Slovenski vojski ne nameravajo komentirati zadeve, dokler ne bo pravnomočno zaključena.

Preiskavo je sicer izvajala Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo, ki je svoje poročilo tožilstvu predala sredi julija. Poročilo je zaupno, so ga pa predstavili komisiji državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Predsednik Knovsa Matjaž Nemec je takrat po seji povedal, da se je dogodek zgodil in da ni bil insceniran, kot je med drugim še pred koncem preiskave namigoval tudi premier Janez Janša.

Obrambni minister Matej Tonin pa je pozneje na Twitterju zapisal, da vojak Slovenske vojske v sprehajalca D. Malalana ni uperil puške, ga ni legitimiral in mu ni odvzel prostosti. Dodal je, da je v skladu s pravili delovanja izvajal nalogo.

V Slovenski vojski so danes za STA sicer pojasnili, da so izvedli tudi lastno preiskavo dogodka na podlagi informacij, ki so jih imeli sami. Izsledke naj bi predstavili po pravnomočnosti sklepa tožilstva, da se zavrže kazenska ovadba vojaka. Odločitve glede tega, ali bodo sprožili kakšen disciplinski postopek ali ne, še ni, so še navedli.