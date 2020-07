Incident na meji: OVS poročilo poslala tožilstvu

Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo je poročilo o dogodku pri Kozini, ko naj bi 32-letnega državljana Italije in Slovenije ustavila moška v uniformi, eden od njiju pa naj bi vanj meril z avtomatsko puško, posredovala pristojnemu državnemu tožilstvu v Kopru, so za Siol.net povedali na ministrstvu.

Kot so dodali na ministrstvu, dokler tožilstvo zadeve ne prouči in odloči o morebitnih nadaljnjih korakih, tega ne morejo komentirati. Dodali so še, da bo poročilo predstavljeno na jutrišnji zaprti seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS). S tožilstva pa so nam sporočili, da so poročilo prejeli, da pa o njem še ni odločeno.

Brez znakov kaznivega dejanja?

Primorske novice, ki so prve pisale o tej zadevi, ugibajo, da glede na to, da je tožilstvo dobilo poročilo, ne pa kazenske ovadbe, niso ugotovili ničesar sumljivega oziroma niso odkrili znakov kaznivega dejanja. Državni tožilec lahko po pisanju medija v takšnih primerih zahteva dodatne poizvedbe in dopolnitev poročila ter se nato odloči, kako bo naprej vodil primer.

Moškega naj bi na meji ustavila pripadnika Slovenske vojske

Primorski dnevnik je 23. maja objavil izpoved 32-letnega državljana Italije in Slovenije z začasnim bivališčem v Sloveniji, da sta ga v Občini Hrpelje - Kozina blizu meje z Italijo ustavila moški v uniformi, eden pa je vanj tudi meril z avtomatsko puško. Ko sta se prepričala, da ne gre za nezakonitega migranta, sta ga izpustila. Šlo naj bi za pripadnika Slovenske vojske, zgodbo povzema STA.

V javnosti je v naslednjih tednih sledilo več namigov, da naj bi šlo za lažno novico, zaradi česar je 32-letnik, ki je sprva podal anonimno izpoved, za Radiotelevizijo Slovenija razkril svojo identiteto. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš pa je prejšnji mesec zatrdil, da javnosti ni treba skrbeti, da bi lahko kdo iz vojske vzel stvari v svoje roke, ter da bodo dogodek skupaj z obveščevalno-varnostno službo tudi preiskali, še piše STA.