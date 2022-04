Staršem prekipelo, ker že dve leti otroke pregledujejo v zabojnikih

"Dovolj nam je obravnave otrok v zabojnikih in da nekateri, če ne večina, že dve leti niso bili obravnavani pri dodeljenem pediatru," so minuli torek v spletni peticiji opozorili razburjeni starši, ki zahtevajo preglede otrok znotraj Zdravstvenega doma Kranj. Peticijo je do danes podpisalo 1.122 staršev, odgovornim pa so že posredovali tudi skupinsko pritožbo. "Gre za trenutno stanje," pa je pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura in poudarila, da je epidemiološka situacija ta hip takšna, da ne dopušča stikov med otroki z infekcijami in drugimi pacienti.

"Imamo dovolj, da z bolnimi otroki čakamo na mrazu, dežju in vetru. Nečloveško", "Se ne strinjam s čakanjem z bolnim otrokom pred kontejnerjem. Se ne strinjam, da ima vsakič drugo zdravnico" in "Si želim človeške obravnave svojega otroka. Razen cepljenja nisva bili sprejeti v ambulanti zdravstvenega doma Kranj, odkar je prišla na svet (eno leto in pol)" je le peščica zapisanih komentarjev razburjenih staršev, ki so podpisali spletno peticijo, s katero se ne strinjajo, da njihove otroke že od marca 2020 obravnavajo v zabojniku pred Zdravstvenim domom Kranj (ZD Kranj).

Na vodstvo ZD Kranj, Mestno občino Kranj, NIJZ, varuha pacientovih pravic, varuha človekovih pravic in zdravstveni inšpektorat so danes posredovali skupinsko pritožbo staršev in skrbnikov otrok zoper obravnavo otrok v zabojniku pred zdravstvenim domom Kranj.

"Omenjene institucije smo obvestili o 224 osebno zbranih podpisih in 1.121 podpisih spletne peticije zbranih do 11.4.2022, s katerimi zahtevamo, da se za obravnavo otrok nemudoma vzpostavi ambulanto zdravljenje otrok znotraj ZD Kranj ter zdravljenje pri izbranem pediatru," so sporočili podpisniki peticije.

Tveganje za prenos bolezni preveliko

Gre za enega od treh zabojnikov (za predšolske otroke, šolske otroke in mladostnike ter odrasle), kjer se s takšno organizacijo obravnave, kot so pojasnili pristojni, prepreči vnos infektivnih bolezni v čakalnice znotraj stavbe.

"V nasprotnem primeru bi vse paciente izpostavili tveganju za nevaren prenos bolezni, ne samo covid-19, ampak tudi adenovirusov, rotavirusov, norovirusov, gripe, ki je zdaj na vrhuncu. Epidemiolog nam je odsvetoval, da bi bili vsi pacienti v istem prostoru. Vse to počnemo zaradi varnosti otrok, saj bi radi preprečili tveganje pred zdravstvenimi zapleti," je pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lili Gantar Žura.

Gre za zdravstveni standard varne obravnave za vse paciente, pa so ob tem pojasnili na Mestni občini Kranj. Sledijo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje.

"Ker so okužbe z raznovrstnimi virusi izrazite predvsem pri eni od najranljivejših skupin, to so otroci, in bi jih radi čim bolj zaščitili, otroke z infektivnim stanjem zdravniki trenutno pregledajo v zabojniku pred zdravstvenim domom. Otroci so po dveh letih pandemije, v kateri so večino časa preživeli doma, še bolj podvrženi okužbam, saj so manj prekuženi z raznovrstnimi boleznimi, kot bi bili v času pred pojavom covid-19. Tako so ob osnovni bolezni, zaradi katere prihajajo v zdravstveni dom, bolj dovzetni za dodatne okužbe in s tem izpostavljeni težjemu poteku bolezni. Okužbe so v ogromnem porastu, kar potrjuje tudi število odsotnih v vrtcih in šolah," so pojasnili pristojni.

Podpisniki peticije: Zahtevamo dostojno obravnavo

A starši vztrajajo in odgovarjajo, da je bila večina omejitev, povezanih z virusom sars-cov-2 na državni ravni odpravljena. "Vse ambulante za odrasle v ZD Kranj - brez potrebnega pogoja PCT – delujejo normalno, razen otroških! Naši otroci še vedno čakajo na obravnavo zunaj na parkirišču. Dovolj nam je, da z bolnim otrokom v naročju stojimo na mrazu, vetru, dežju, vročini. Zdi se nam sramotno, da ni zagotovljenega dostopa do sanitarij, previjalnice in možnosti, da mama otroka podojijo, če je temu potrebno. Zahtevamo, da so tudi naši otroci deležni človeku dostojne obravnave in se jih preneha diskriminirati!" so med drugim še zapisali v pismu vodstvu.

V nadaljevanju pristojnim še sporočajo, da so bili pred marcem 2020 so bolni otroci z vročino, kašljem in drugimi simptomi, ki so (vsaj pozimi) pogosti pri otrocih, normalno pregledani pri pediatru v ambulanti, brez današnjih preventivnih ukrepov v obliki razkuževanja rok in nošenja mask. Dodajajo še: "Strokovnjaki se strinjajo, da otroci precej manj obolevajo za koronavirusom, večina pa zboli za blažjo obliko. . Zato je nerazumljivo, zakaj po marcu 2022, še posebej pa po odpravi večine omejitev, otroci s prehladnimi znaki in drugimi težavami, ki niso povezane s koronavirusom, zelo težko pridejo do obravnave pri svojem pediatru in so še vedno obravnavani v zunanjem kontejnerju, tudi če je s testom dokazano, da nimajo koronavirusa."

Pojav noric in ošpic, na vrhuncu je gripa

Trenutno poleg bolezni covid-19 razsajajo številne virusne okužbe, ki so najpogostejše med otroki, med drugim tudi norice in ošpice, na vrhuncu je gripa. "Zato so ločeni pregledi skorajda nujni, saj se na ta način pred okužbo zavaruje najširši krog pacientov," so še pojasnili pristojni.

"Otroci so zaradi slabše imunske odpornosti najbolj dovzetni za širjenje okužb in tudi za morebitne zaplete. Še bolj so jim podvrženi po dveh letih pandemije, v kateri so večino časa preživeli doma, posledično pa so se manj prekužili z raznovrstnimi boleznimi, kot bi se v času pred pojavom bolezni covid-19. Da bi jih čim bolj zaščitili, otroke z infektivnim stanjem pregledajo v zabojniku pred zdravstvenim domom," so še sporočili.

Prostor pred zabojnikom so opremili z grelniki in nadstreškom. Staršem bolnih otrok so omogočili parkiranje na zaprtem parkirišču ob zabojniku. Ko je otrok na vrsti za pregled, pristojni po mobilnem telefonu pokličejo starša," so še pojasnili pristojni.

Mestni svetniki o zabojnikih še ta teden

Po naših informacijah bodo mestni svetniki to problematiko obravnavali na tedenski seji, ki bo v sredo.

"To je trenutno najboljša možna rešitev glede na obdobje številnih virusnih okužb. Ni stalna, je kratkotrajnejše narave. Stavba zdravstvenega doma bo prihodnje leto stara 70 let. Načrti takratne gradnje niso predvideli strokovne obravnave infektivnih bolnikov. V načrtih za prihodnost pa je zunanji prostor znotraj atrija, namenjen izgradnji satelitskega urgentnega centra, v katerem je predvidena tudi ustrezna čakalnica. Na lanski septembrski seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj smo sprejeli lokacijsko preveritev za to območje. S tem smo prižgali zeleno luč za izgradnjo prizidka. Na podlagi tega se zdaj projektira in pridobiva gradbeno dovoljenje. Začetek gradnje je predviden konec 2022, najpozneje pa v letu 2023," je dolgoročnejšo rešitev predstavil podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe.