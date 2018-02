Stanovalci ne morejo parkirati, gradnja je mogoča le še na zelenicah

Predlagaj županu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stanovalci v Šorlijevem naselju v Kranju se ob večernih urah soočajo s težavami pri iskanju prostega parkirnega mesta. Po besedah ene od stanovalk se je težava še poveča, ker so pri bližnjem diskontnem trgovcu Eurospinu postavili zapornico.

Na občini, ki jo vodi Boštjan Trilar, se zavedajo težav in so zato lani težavo poskušali rešiti z gradnjo parkirne hiše. Objavili so razpis za gradnjo, vendar se ni prijavil noben zasebni investitor.

"Sredstva so seveda zelo omejena, gradnja novih parkirišč z lastnimi sredstvi ni izvedljiva," dodaja Trilar.

Novost: cona 3 na javnih parkiriščih

Večji red na obstoječih javnih parkiriščih bodo v prihodnosti uredili z vzpostavitvijo cone 3, kjer cena ure parkiranja znaša 0,4 evra, parkirnino pa je treba plačevati med 7. in 19. uro.

Župan kot rešitev navaja tudi možnost brezplačnega parkiranja pri Zdravstvenem domu Kranj, ki je od naselja oddaljen okrog 700 metrov, in parkirišče pri osnovni šoli Simona Jenka, ki so ga zgradili konec leta 2016.

Ali bi bili kakšno rešitev pripravljeni ponuditi pri Eurospinu, nismo izvedeli, saj na naša vprašanja niso odgovorili.

Gradnja mogoča le še na zelenicah

Župan Kranja Boštjan Trilar je želel v Šorlijevem naselju graditi garažno hišo, vendar se ni javil noben zasebni investitor. Foto: STA Ob tem na občini dodajajo, da je bil v obdobju gradnje Šorlijevega naselja normativ 0,75 parkirnega mesta na stanovanja, skozi leta pa se motorizacija nenehno povečuje.

Gradnja je po besedah mogoča tako le še na zelenicah, kjer pa se srečujejo z različnimi omejitvami:

- nekatere zelenice so v zasebni lasti;

- velika večina zelenic je v postopku določanja pripadajočega zemljišča k večstanovanjskim objektom. V ta zemljišča Mestna občina Kranj ne more posegati;

- posamezniki gradnji parkirišč na račun izgube zelenic nasprotujejo;

- kakovost bivanja se z ukinjanjem zelenic zmanjšuje (S sprejetjem Celostne prometne strategije smo se zavezali k načrtovanju in izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti, ki so tudi osnovno vodilo Evropske kohezijske politike.).

V naselju redarji razdelili za 6.200 evrov kazni

Stanovalce so zmotili tudi pogosti obiski mestnih redarjev v naselju. Ti so v lanskem letu izdali 73 kazni v vrednosti 6.200 evrov.

Pišite nam Če imate tudi vi podobno težavo oziroma želite župana ali županjo opozoriti na pomanjkljivosti v svoji občini, nam pišite na predlagajzupanu@tsmedia.si. Dodatje še fotografijo.

Morda vas zanima še:

Župan odgovarja bralcu: Čakamo na denar, da bi gradili

Župan odgovarja bralki: Na javnem parkirišču je dovolj prostora

Kolesarji in pešci zaradi prenove po prometni cesti? Občina: Prenova ni mogoča brez sprememb.

Kdaj bodo prebivalci tega naselja v Sloveniji dočakali asfalt? #foto

Podajanje žogice med občino in ministrstvom: kako dolgo bo še smrdel potok?