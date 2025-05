Potem ko je država predsedniku SDS in nekdanjemu predsedniku vlade Janezu Janši v začetku tega leta izplačala skoraj 44 tisoč evrov odškodnine zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria, se je danes na kranjskem okrožnem sodišču nadaljevala obravnava za preostanek odškodninskega zahtevka, ki skupaj znaša 900 tisoč evrov.

Obravnava Janševe odškodninske tožbe je na kranjskem okrožnem sodišču stekla že leta 2022. Sprva je prvak SDS odškodnino terjal tudi od tožilke in sodnikov, ki jim je očital nezakonito delo v procesu Patria. Vendar je kranjsko sodišče tožbo proti njim januarja 2023 zavrnilo in Janši naložilo plačilo njihovih pravdnih stroškov. Višje sodišče je novembra lani ta znesek še nekoliko zvišalo na dobrih 30 tisoč evrov in Janša je omenjene stroške, za katere je sredstva zbiral tudi na dražbi, poravnal.

Januarja letos pa je država Janši zaradi obsodbe in prestajanja zaporne kazni v zadevi Patria izplačala odškodnino, ki je vključno z zamudnimi obrestmi znašala nekaj manj kot 44 tisoč evrov. 26.400 evrov je bilo glavnice in dobrih 17.500 evrov zakonskih zamudnih obresti.

Kot je pojasnila državna odvetnica Jasna Lovrec, država temelja odškodninske tožbe po 30. členu ustave, ki določa pravico do rehabilitacije in odškodnine, ni prerekala. Iz tega naslova je bil na podlagi dozdajšnje prakse tudi izplačan omenjen znesek. Prereka pa država temelj po 26. členu ustave, ki govori o odškodninski odgovornosti države, kadar gre za protipravno delo državnih organov.

Sodišče sodbo v zadevi Patria leta 2015 razveljavilo

Janša je bil leta 2014 v zadevi Patria pravnomočno obsojen, a je ustavno sodišče sodbo leta 2015 razveljavilo, primer pa je nato zastaral. Janša zahteva, da se mu zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v trajanju 176 dni izplača odškodnina v višini 900 tisoč evrov, od tega sto tisoč evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter 800 tisoč evrov za poseg v čast in dobro ime.

Janša je bil v zvezi s tem tako kot njegova žena na sodišču zaslišan julija 2023. 6. junija letos pa se obeta njegovo dodatno zaslišanje. Sodnica Tanja Bizjak je namreč danes povedala, da na prejšnjem zaslišanju niso dobili vseh odgovorov glede višine škode, predvsem v času po prestajanju kazni.

Matoz predlagal zaslišanje pravnih strokovnjakov

Sodnica je danes v okviru odprtega sojenja nakazala nekatere možne poti. "Kakšna bo njena materialno pravna presoja, pa bomo videli," je po današnjem naroku povedala Lovrec. Janšev odvetnik Franci Matoz je v zvezi z, kot je dejal, pravilno uporabo materialnega prava predlagal zaslišanje pravnih strokovnjakov. Vendar kot je dejala sodnica, takšne prakse še ni zasledila. "Sodišče pozna materialno pravo po uradni dolžnosti in o tem se dokazi ne izvajajo," pa je poudarila Lovrec.

Na naslednjem naroku je tako predvideno le še dodatno zaslišanje tožnika, ki se današnjega naroka ni udeležil. Potem državna odvetnica pričakuje zaključek glavne obravnave in izdajo sodbe. Danes pa so zaslišali še Lidijo Pezdir Ristič, ki je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob vodila odprti oddelek Puščava v času, ko je bil v njem Janša.

Pojasnila je, kakšen je režim na odprtem oddelku in kako je z izhodi. Povedala je, da se lahko obsojenci prosto gibajo na območju oddelka, za izhod pa morajo imeti dovoljenje. Kolikor se spominja, Janša v začetku ni mogel odhajati iz zapora na zasedanja parlamenta, kasneje pa so mu z namenskimi izhodi to omogočili. Kakšnih večjih Janševih pripomb glede izvajanja kazni in bivanja v zaporu se ne spominja.