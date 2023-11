Srečanje ministrov: Treba je preprečiti nadaljnje stopnjevanje carin med EU in ZDA

V Bruslju je danes zasedal svet za zunanje zadeve v sestavi ministrov, pristojnih za zunanjo trgovino, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan. V ospredju je bila trgovinska politika EU s poudarkom na Čilu in ZDA. Židan se je ob tem zavzel za sodelovanje EU in ZDA pri reševanju izzivov in priložnosti.

Kot so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je špansko predsedstvo ministre obvestilo o stanju priprav na podpis začasnega trgovinskega sporazuma s Čilom. Ta bo prinesel nove možnosti in priložnosti za izboljšanje dostopa EU in slovenskih podjetij na čilski trg. Partnerici naj bi sporazum podpisali do konca decembra letos.

Ministri so razpravljali tudi o stanju trgovinskih odnosov med EU in ZDA. Izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za področje zunanje trgovine, Valdis Dombrovskis je izpostavil pogajanja o sporazumu o kritičnih mineralih, aktualne dogodke pri globalnem dogovoru o trajnostnem jeklu in aluminiju ter informiral ministre o naslednjem zasedanju sveta za trgovino in tehnologijo, ki je vzpostavljen med EU in ZDA.

Židan: Treba je narediti vse, da se prepreči nadaljnje stopnjevanje carin med EU in ZDA

Židan je poudaril, da je treba narediti vse, da se prepreči nadaljnje stopnjevanje carin med EU in ZDA, in dodal, da Slovenija še naprej podpira konstruktiven dialog z ZDA. "Nadaljevati je treba prizadevanja za ponovno vzpostavitev normalne čezatlantske trgovine z izdelki iz jekla in aluminija. Podpiramo napore Evropske komisije v smeri izboljšanja sistema tarifnih kvot ZDA, tako da bodo tarifne kvote bolje izrabljene in da bodo podjetja razbremenjena administrativnih postopkov," je navedel.

Dombrovskis je ministre seznanil o pripravah na 13. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije, ki bo konec februarja v Abu Dabiju.

EU si bo v okviru konference prizadevala za reformo sistema za reševanje sporov, zaključek pogajanj druge faze sporazuma o ribiških subvencijah, podaljšanje moratorija na carinske dajatve za elektronske prenose in povezavo trgovine z industrijsko politiko in s trajnostnim razvojem. Pozorna bo tudi glede področja kmetijstva in razvojnih vidikov trgovinskih določb.

Ministri podprli ambicije Evropske komisije

Ministri, vključno z državnim sekretarjem Židanom, so podprli izhodišča in ambicije Evropske komisije na ministrski konferenci. Židan je ob tem poudaril, da je treba narediti vse, da bi vzpostavili delovanje mehanizma za reševanje sporov, izpostavil je tudi potrebo po podaljšanju e-moratorija.

Ministri so se seznanili še s tretjim letnim poročilom Evropske komisije o izvajanju in izvrševanju trgovinske politike EU.

Na neformalnem delu zasedanja pa so ministri po navedbah slovenskega gospodarskega ministrstva obravnavali stanje pogajanj za trgovinske sporazume v teku, vključno z Mehiko, Mercosurjem, Indijo in Novo Zelandijo.