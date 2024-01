Sporni razpis za opolnomočenje nevladnih organizacij v celoti razveljavljen

Minister za javno upravo Franc Props je s sklepom odločil, da se razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij (NVO), ki je bil med vzroki za odstop njegove predhodnice Sanje Ajanović Hovnik, v celoti razveljavi. Notranji in zunanji nadzor namreč predvidoma ne bosta končana kmalu, je objavilo ministrstvo.

Kot so spomnili na spletni strani, je bil razpis pripravljen, da podprejo projekte in programe NVO, ki ozaveščajo in usposabljajo ljudi na področju aktivnega državljanstva in spodbujajo k udeležbi v demokratičnih procesih. Z razpisom so želeli spodbuditi bolj kakovostno delo NVO tudi s krepitvijo kompetenc zaposlenih in prostovoljcev v NVO na področju zagovorništva.

Ko pa bodo znani izsledki notranje revizije, bodo z njimi seznanili javnost, so zagotovili.

Sanja Ajanović Hovnik je s funkcije ministrice za javno upravo odstopila 6. oktobra lani med drugim zaradi očitkov, povezanih z omenjenim razpisom. Med največjimi prejemniki sredstev na razpisu, objavljenem konec marca lani, je bil namreč tudi Inštitut za preučevanje enakosti spolov (IPES) pod vodstvom Kaje Primorac. A Primorac je bila hkrati direktorica in solastnica podjetja Smart center, njegova solastnica in direktorica je bila do sredine junija 2022 Ajanović Hovnik, nato pa je svoj delež prepisala na mamo.

Komisija za preprečevanje korupcije je pri izvedbi razpisa zaznala sum kršitve s področja nasprotja interesov in zoper nekdanjo ministrico uvedla preiskavo.