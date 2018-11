Marjan Šarec naj bi Alenki Bratušek postavil ultimat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicijski partnerji tega sicer niso neposredno povedali, so pa dali vedeti, da je razprava na srečanju koalicije pred sejo vlade šla v to smer.

SAB nima namena izstopiti iz koalicije, a ...

Podpredsednica SAB in vodja poslanske skupine Maša Kociper je novinarjem ob odhodu z vlade dejala, da njihovi ministri takšnega predloga zakona, če ne bo spremenjen, ne bodo podprli, saj da prinaša premalo sredstev za letni dodatek upokojencem. "Kaj to pomeni za koalicijo, bo povedala koalicija. Mi smo povedali, da nimamo namena izstopiti iz koalicije, želimo pa izpolniti zavezo do naših volivcev," je dejala.

Vsak na svojem bregu

SAB namreč vztraja, da regres upokojencem v prihodnjem letu določijo v skladu s koalicijsko pogodbo, medtem ko predlog finančnega ministra Andreja Bertonclja, o katerem so usklajeni drugi koalicijski partnerji, tega ne predvideva. Po besedah Kociprove predlog ministra glede letnega dodatka za upokojence prinaša manj, kot je zapisano v koalicijski pogodbi, prav tako manj, kot predlagajo v SAB.

Foto: Thinkstock

SAB hoče za upokojence še 38 milijonov evrov

V SAB bodo podprli predlog zakona, ki bo urejal regres upokojencev tako, da se bo varčevanje pri upokojencih končalo, a obstoječi predlog tega ne prinaša in zato ga ministri SAB ne bodo podprli, je že ob prihodu na koalicijsko srečanje dejala Kociprova. Regresu upokojencev je po njenih besedah s predlogom ministra za finance namenjenih manj sredstev kot pred krizo. Kociprova je ob tem spomnila na koalicijsko zavezo, ki predvideva izplačilo regresa upokojencem v dveh višinah, kar bi skupaj pomenilo 178 milijonov evrov.

"Ali gre za nagajanje pri drugih strankah ali za kaj drugega, ne vem, a res ne razumemo, zakaj do tega ne bi prišlo," je dejala Kociprova. Podobno so sicer v SAB poudarili že na sredini večerni novinarski konferenci po seji sveta stranke.

Jurša: Vsi si želimo večjo vrečo denarja

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša pa je ob prihodu na koalicijsko srečanje novinarjem povedal, da so v sredo prejeli ministrov predlog. "Verjetno med nami ni nikogar, ki ne bi želel, da bi bila vreča denarja večja in bi lahko po interesnih področjih podelili še več denarja. A glede na to, da smo v preteklosti sprejeli zakon, ki nas finančno omejuje, se moramo temu primerno obnašati," je opozoril.

Minister za finance presekal nesoglasja

V preteklih dneh so odmevala javna nesoglasja koalicijskih partnerjev, zlasti SAB in DeSUS, glede dogovora o regresu upokojencev na sobotnem koalicijskem srečanju. Nesoglasja je v sredo presekal minister za finance Bertoncelj, ko je na vlado poslal med omenjenima strankama neusklajen predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, ki vključuje tudi izplačevanje letnega dodatka za upokojence. Temu je namenjenih skupno 140 milijonov evrov, dodatek pa bi bil izplačan v petih razredih.