Šef upokojencev ne ve, komu naj verjame: Bratuškovi ali Erjavcu

V spopadu med Alenko Bratušek in Karlom Erjavcem se je znašel predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. "Če se mi je Alenka Bratušek zlagala, ni pošteno niti do mene niti do upokojencev. Je namreč podpredsednica vlade, predsednica SAB in pomembna ministrica. Takšnemu človeku moram verjeti, da govori resnico," je ogorčen Sušnik.

Potem ko je predsednica SAB Alenka Bratušek na včerajšnji novinarski konferenci predstavila kompromisni predlog o izplačevanju letnega dodatka za upokojence, je završalo med strankama SAB in DeSUS.

Šarec: Ni bilo mišljeno, da se bosta pogovarjala prek tiskovnih konferenc

Besedni spopad med Bratuškovo in predsednikom DeSUS Karlom Erjavcem je presenetil celo premierja Marjana Šarca, ta se je odzval na Twitterju in se ob tem obregnil ob besede Bratuškove. "Moje pričakovanje je bilo, da se bosta dotična partnerja dogovorila. A ni bilo mišljeno prek tiskovnih konferenc. Korektno bi bilo Karla Erjavca počakati, da se vrne iz tujine," je zapisal.

O izplačevanju letnega dodatka je namreč tekla beseda na sobotnem koalicijskem vrhu, po katerem pa vpleteni niso želeli razkrivati podrobnosti. Šarec je povedal le to, da bodo v četrtek na seji vlade obravnavali in predvidoma potrdili predlog novele zakona o izvrševanju proračuna. "Ostalo je še eno odprto vprašanje, o katerem pa da se morajo dogovoriti nekateri koalicijski partnerji," je bil skrivnosten premier. Bratuškova je včeraj potrdila, da je šlo za vprašanje izplačila regresa upokojencem.

Bratuškova in Erjavec si nista enotna

Pri Bratuškovi predlagajo, da bi se regres v prihodnje namesto v petih izplačeval v treh višinah. Njihov predlog odstopa od zavez v koalicijski pogodbi, ki predvideva dve višini, pa tudi od predloga DeSUS, ki predvideva pet višin. Po mnenju DeSUS bi bilo bolj pravično, da tisti z nižjimi pokojninami dobijo višji regres, tisti z višjimi pokojninami pa nižjega, kar omogoča prav izplačilo v petih razredih.

Po predlogu SAB bi upokojenci, ki prejemajo zajamčeno pokojnino (512 evrov), prejeli 410 evrov letnega dodatka. Upokojenci, katerih pokojnina znaša med zajamčeno pokojnino in 1,6-kratnikom minimalne pokojnine (okoli 850 evrov), bi prejeli 270 evrov dodatka, upokojenci z višjimi pokojninami pa 150 evrov dodatka.

Dva ministra zanikala navedbe Bratuškove

Bratuškova je tudi pojasnila, da je bilo s finančnim ministrom Andrejem Bertoncljem dogovorjeno, da se za izplačilo dodatka zagotovi 33 milijonov evrov več kot letos, ni pa bilo dogovora o tem, v koliko višinah naj se dodatek izplačuje. A tako minister Bertoncelj kot minister Erjavec trdita nasprotno.

Nesoglasja DeSUS in SAB glede izplačila regresa upokojencem odmevajo tudi danes.

Bertoncelj zagotavlja, da ni bilo doseženega nobenega dogovora o izplačilu višine letnega dodatka za upokojence, prav tako tudi ne o razredih. "Torej ni res, da je bil znesek, o katerem je govorila gospa Bratušek, koalicijsko dogovorjen," se je na navedbe Bratuškove odzval minister za finance.

Erjavec pa je pojasnil, da so se dogovorili le o tem, da bodo letnemu dodatku namenili več denarja kot zdaj. "Koliko več, pa nismo mogli doreči, saj minister za finance Andrej Bertoncelj ni mogel povedati, ali je to proračunsko vzdržno ali ne," je pojasnil Erjavec.

Predlog DeSUS po Erjavčevih navedbah namreč predvideva 40 milijonov evrov več sredstev za regres upokojencem, predlog SAB pa manj, "zato se sprašujem, čigave interese zagovarja" Sušnik (Janez, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), op. p.), je včeraj ob robu srečanja obrambnih ministrov EU v Bruslju dejal Erjavec.

Sušnik ne ve, zakaj z upokojenci tako grdo manipulirajo

Sušnik nam je pojasnil, da sta ga pred včerajšnjo novinarsko konferenco poklicala tako Erjavec kot Bratuškova in mu predstavila, koliko več denarja sta izpogajala za izplačilo letnih dodatkov upokojencem. Ker mu je Bratuškova zagotovila, da je koalicijo pripravila do tega, da upokojencem nameni prek 30 milijonov evrov več kot letos, Erjavec pa le 13 milijonov evrov več, čeprav je včeraj govoril o 40 milijonih, se je odločil za ponudbo Bratuškove. "Ne vem, zakaj z nami manipulirajo. Tako se ne more delati. Ne pustimo se zavajati," je ogorčen Sušnik.

"Če se je Alenka Bratušek zlagala ni pošteno niti do mene niti do upokojencev. Je namreč podpredsednica vlade, predsednica SAB in pomembna ministrica. Takšnemu človeku moram verjeti, da govori resnico," je kritičen predsednik ZDUS Janez Sušnik. Foto: STA "Če Bratuškova tega predloga ni uskladila z vlado, kot trdi tudi premier, potem me je zavedla. Če se je zlagala, ni pošteno niti do mene niti do upokojencev. Je namreč podpredsednica vlade, predsednica SAB in pomembna ministrica. Takšnemu človeku moram verjeti, da govori resnico," je kritičen Sušnik. Priznava pa, da je njegova napaka, da zadeve ni preveril.

Na Erjavčeve očitke, da ne ve, čigave interese zagovarja, pa je Sušnik dejal, da vsekakor interese upokojencev.

Bratuškova bi se srečanja z ministrom udeležila, a vabila ni prejela

Bratuškova je danes povedala, da je prvakom koalicije in nekaterim v vladi v zvezi s tem poslala elektronsko sporočilo, v katerem je navedla, da so v SAB opravili domačo nalogo, poskušali poiskati rešitev o regresu upokojencev in našli kompromisni predlog, ki je cenejši za proračun. Partnerje tudi prosi za odziv, ali je kompromisni predlog SAB zanje sprejemljiv.

Ob tem je za STA zanikala Erjavčeve navedbe, da so bili za danes dogovorjeni pri ministru Bertonclju. Po besedah Bratuškove bi se srečanja pri Bertonclju z veseljem udeležili, če bi prejeli vabilo.

Erjavec je namreč danes dejal, naj bi se z Bratuškovo danes sestala z Bertoncljem. Ta bi povedal, koliko denarja lahko namenijo izplačilu regresa za upokojence, z Bratuškovo pa bi se morala uskladiti, kako ga izplačati. A je to po Erjavčevih trditvah padlo v vodo po včerajšnji novinarski konferenci.

Bratuškova vrača udarec

Medtem ko so po odstopu kohezijskega ministra iz vrst SAB Marka Bandellija, ta je odstopil na Šarčevo zahtevo, v koalicijskih strankah zatrjevali, da zahtevana razrešitev ne prinaša posebnega vznemirjanja o trdnosti koalicije, pa očitno ni tako. Le teden dni pozneje sta si v lase skočila predsednika strank, ki sta na volitvah največ obljubljala upokojencem.

Bratuškova je bila ob Šarčevi zahtevi po Bandellijevem odstopu precej kritična. Izrazila je pričakovanje, da bo imel Šarec enake vatle za vse funkcionarje v vladi, in ga opozorila, da SAB ne bo odstopila od svojih predvolilnih obljub, kar da je bil tudi dogovor in pogoj, da je stranka vstopila v koalicijo. "Če tega koalicija ni sposobna uresničiti, svoje vloge v vladi in koaliciji ne vidimo več," je dejala in še posebej opozorila na ureditev pokojnin.

Alenka Bratušek je premierju Marjanu Šarcu očitala, da je bila prek medijev obveščena, kaj želi od ministra Marka Bandellija in zakaj. Podobno je teden dni kasneje storila tudi sama.

Da gre morda res za neke vrste "politično maščevanje" Bratuškove Šarcu in manifestacijo pomembnosti njene stranke v koaliciji, namiguje tudi politični analitik Andraž Zorko. "Zahtevani odstop Bandellija je bil zagotovo udarec za Bratuškovo, ki zdaj napenja mišice. Na eni strani z drugim tirom kot ministrica za infrastrukturo, na drugi strani pa z upokojenci kot predsednica stranke, ki je odkrito napadla teritorij Karla Erjavca," pojasnjuje Zorko.

Erjavec izgubil kredibilnost med upokojenci

Razume, da se je ZDUS tokrat upravičeno postavila na stran Bratuškove, saj je Erjavec, predvsem med upokojenci, izgubil vso kredibilnost. "Bratuškova je politično celo nekoliko močnejša od Erjavca, predvsem pa vzbuja več zaupanja," opozarja Zorko.

Da Bratuškova z Erjavcem obračunava prek medijev, je po Zorkovem mnenju zanimivo, saj je prav ona Šarca opozarjala na neprimeren način odstavljanja Bandellija. "Naredila je enako, kot je pred tednom dni storil Šarec."

Dodaja, da kaj drugega niti ni bilo mogoče pričakovati. "Imamo namreč opravka s koalicijo petih strank, od katerih nobena ne želi na predčasne volitve. Njihovo glavno vezno tkivo je prav strah pred volitvami, zato v tokratnem sporu ne moremo govoriti o preizkusu trdnosti koalicije. Morda je res nekaj nervoze čutiti pri SAB in DeSUS, najmanjši stranki koalicije, ki pa sta pogrešljivi," je prepričan Zorko.

Če bi ti dve stranki delovali enotno, bi imeli po njegovem mnenju skupaj bistveno večjo težo v koaliciji. Brez ene od njiju pa koalicija s podporo Levice še vedno lahko preživi. "In tega se očitno ne zavedata najbolje," sklene Zorko.

Bertoncelj: Za regres upokojencev 140 milijonov evrov, izplačilo v petih razredih Minister za finance Andrej Bertoncelj je medtem danes na vlado poslal predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, ki vključuje tudi izplačevanje letnega dodatka za upokojence. Temu je namenjenih skupno 140 milijonov evrov, dodatek pa bi bil izplačan v petih razredih. S tem je minister presekal javna nesoglasja DeSUS in SAB. Za letošnje leto bo po novih ocenah letnemu dodatku za upokojence namenjenih 122 milijonov evrov, kar pomeni, da bo v skladu s predlogom ministra v prihodnjem letu temu namenjenih 18 milijonov evrov več. Minister po neuradnih informacijah ocenjuje, da je tak znesek še finančno vzdržen. (STA)

