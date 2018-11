Bratuškova po srečanju s Šarcem zadovoljna

Predsednica SAB Alenka Bratušek je današnje srečanje s premierjem Marjanom Šarcem, na katerem so razpravljali o noveli zakona o izvrševanju proračuna, označila za konstruktivno. Pogovore bodo sicer nadaljevali, so pa v SAB po njenih besedah zadovoljni, ker so se dogovorili, da bodo uresničili zaveze iz koalicijskega sporazuma glede pokojnin.

Kot je Alenka Bratušek pojasnila v izjavi novinarjem po srečanju z Marjanom Šarcem, to pomeni dogovor o dvigu odmernega odstotka za pokojnine v skladu z zavezo v koalicijskem sporazumu.

Medtem glede regresa za upokojence še niso dokončno dogovorjeni. Danes so se po njenih navedbah strinjali, da ni prav, da pri upokojencih veljajo varčevalni ukrepi. Če bi regres ostal v petih višinah, bi bilo tako, je pojasnila.

Bratuškova verjame, da bodo v koaliciji v kratkem uskladili zakon o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019. Vlada ga bo po njenih navedbah obravnavala predvidoma prihodnji četrtek.

Računajo na podporo Levice

Predsednica SAB se strinja, da so v časovni stiski. "Škoda. Lahko bi začeli malo prej delati in bi bilo morda lažje. A prihodnji četrtek je naša skupna naloga, da zakon na vladi sprejmemo in ga pošljemo v DZ," je dejala in izrazila upanje, da bo koalicija novelo zakona v DZ potrdila s pomočjo "zunanje partnerice Levice".

Odgovor na vprašanje, kje bodo v skladu s posameznimi zahtevami dobili denar za vse skupine, Bratuškova prepušča ministru za finance Andreju Bertonclju, ki je po njenih navedbah obljubil, da bo to, o čemer se zdaj pogovarjajo, umestil v čistopis zakona. "Ko bomo imeli na mizi naslednjo različico zakona, bo znanega kaj več, a jaz sem optimistična," je pristavila.

Ostro odzivi na zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike

Še pred njo se je s premierjem in njegovo ekipo ter ministrom za finance pogovarjal predsednik SMC Miro Cerar z nekaterimi ministri iz kvote svoje stranke. Po Cerarjevih besedah so po opozorilu SMC sklenili, da bodo našli rešitve, ki ne bodo tako, kot je zdaj predvideno v predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna, posegale v ranljive skupine, na primer v družino.

Ministrstvo za finance je namreč v predlogu, ki ga je minister v torek predstavil koalicijskim članom odbora DZ za finance, predvidelo več ukrepov v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike, kar je v koalicijskih vrstah sprožilo ostre odzive.

V LMŠ in SD predloga novele zakona danes ne komentirajo. Prvak DeSUS Karl Erjavec je za STA pojasnil, da s predlogom podrobno ni seznanjen in ga zato tudi ne more komentirati, je pa povedal, da se je glede proračuna s Šarcem pogovarjal že pred nekaj dnevi. Iz poslanske skupine DeSUS so dodatno sporočili, da so dozdajšnji pogovori pokazali na potrebo po nadaljnjem medstrankarskem in vladnem usklajevanju.