Bo finančni minister varčeval pri otroških dodatkih in štipendijah?

Predsednik SMC Miro Cerar je pogovor s premierjem Marjanom Šarcem in ministrom Andrejem Bertoncljem glede novele zakona o izvrševanju proračuna označil za konstruktiven. Po opozorilu SMC so sklenili, da bodo našli rešitve, ki ne bodo, kot je za zdaj predvideno, posegale v ranljive skupine, na primer družino. Predloga v četrtek še ne bo na vladi.

Nekateri ministri iz kvote SMC so se danes sestali s predsednikom vlade Marjanom Šarcem, nekaterimi predstavniki njegovega kabineta in ministrom za finance Andrejem Bertoncljem. Pogovor je potekal o predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019.

Ukrepi v smeri zmanjševanja socialne in družinske politike

Ministrstvo za finance je v noveli zakona o izvrševanju proračuna predvidelo več ukrepov v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike, kar je v koalicijskih vrstah sprožilo tudi ostre odzive. Med drugim predlog predvideva, da prihodnje leto pravica staršem do dodatka za veliko družino ne pripada. S tem bi lahko privarčevali 11 milijonov evrov.

Dodatnih 20 milijonov evrov bi lahko privarčevali, če bi v sedmem in osmem dohodkovnem razredu ukinili izplačevanje otroškega dodatka, še skoraj deset milijonov evrov pa z omejitvami, vezanimi na socialni status pri državnih štipendijah.

Cerar: Našli bomo rešitve, ki ne bodo posegale v ranljive družbene skupine

V SMC so po besedah predsednika stranke Mira Cerarja opozorili, da je treba najti rešitve, ki ne posegajo v ranljive ali občutljive družbene skupine, med drugim v družino. Zdajšnji osnutek zakona, ki ga je Bertoncelj v torek predstavil koalicijskim članom parlamentarnega odbora za finance, namreč predvideva nekaj takih ukrepov.

Kot je danes pojasnil Cerar, so se odločili, da bodo našli rešitve, ki v ranljive družbene skupine ne bodo posegale na tak način. V četrtek bo tako ministrica za delo iz vrst SMC Ksenija Klampfer nadaljevala pogovore z Bertoncljem, da dokončno izoblikujeta rešitve, je povedal Cerar. Predloga po njegovih besedah še ne bo na četrtkovi seji vlade, bo pa kmalu obravnavan, ker se mudi.

Bratuškova: Nemogoče je, da bi vlada v četrtek potrdila predlog

Predsednica SAB Alenka Bratušek je ob prihodu na srečanje s premierjem povedala, da ministri predloga zakona o izvrševanju proračuna še niso prejeli v pregled in obravnavo oziroma se o njem sploh še niso pogovarjali. Tako se ji zdi nemogoče, da bi vlada v četrtek potrdila predlog, lahko pa začne razpravo. "A glede na to, kar ste mediji poročali, nas čaka še veliko usklajevanja," je menila Bratuškova.

Namera vlade, da zmanjša pravice na področjih socialne in družinske politike, je medtem razburila tudi poslance NSi in Levice. "Iz medijev smo izvedeli, da namerava vlada močno zmanjšati socialne transferje in prejemke za družine, kot na primer ukinitev dodatka za velike družine, ukinitev otroškega dodatka posameznim dohodkovnim razredom in višanje cenzusa za pridobitev državne štipendije, kar je nedopustno in v času gospodarske rasti tudi sramotno," je dejala poslanka NSi Iva Dimic.

Dimičeva: Finančne rezerve je treba poiskati drugje

Dimičeva je poudarila, da je treba finančne rezerve poiskati drugje, in spomnila na 1,3 milijarde evrov davčnega dolga, ki čaka, da ga država izterja od davčnih neplačnikov. "Prva zadeva, ki jo bo ta vlada naredila, pa bo očitno poseg na področje, ki prizadene družine, starejše, invalide, otroke, skratka najbolj ranljive v državi," je poudarila poslanka NSi.

V NSi so pričakovali, da bo vlada ob dobri gospodarski rasti sprostila še zadnje varčevalne ukrepe, ne da jih bo zategnila. Dimičeva je presodila, da se bodo družine in starši temu zagotovo uprli, "pa tudi, če bo treba stopiti pred vladno palačo". Po njenih besedah je namreč nekaj hudo narobe s takšnimi vladnimi predlogi v času gospodarske rasti.

Dodala je, da so v NSi ravno v torek v parlamentarni postopek vložili predlog zakona, s katerim želijo pomagati starejšim ženskam, ki imajo nizke dohodke in so po podatkih statističnega urada ena izmed socialno najranljivejših skupin.

Mesec: Nasprotujemo rezom v socialni politiki

Vodja poslancev Levice Luka Mesec je medtem pojasnil, da z zadnjim predlogom novele zakona o izvrševanju proračuna ni bil uradno seznanjen, zato ga težko konkretno komentira. "Sicer pa so naša izhodišča jasna. Levica je socialna stranka in to bo branila pri usklajevanju zakona," je poudaril.

O plačah in varčevanju v javnem sektorju bi se po njegovih besedah vlada morala najprej sporazumeti s sindikati, sicer ne more računati na njihovo podporo. "Bomo pa predvidoma prihodnji teden začeli resne pogovore o tem," je pojasnil in dodal, da v Levici nasprotujejo tudi rezom v socialni politiki.

Napovedanim posegom na področju socialne in družinske politike ostro nasprotujejo tudi v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) in na Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). "Ukrepi, ki jih predvideva vlada, so nepričakovani in nedopustni, saj kažejo na to, da namerava vlada varčevati na plečih tistih skupin, ki so najbolj ranljive, torej na plečih otrok in družin, ki živijo pod ali na robu revščine," so sporočili iz ZPMS.