Šarec: Vlada bo obstala le, če bomo izpeljali rebalans proračuna

Marjan Šarec je na Poslovni konferenci Portorož, ki jo organizirata Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in časnik Finance, v pogovoru z ekonomistom Mojmirom Mrakom dejal, da ga je ob prevzemu vodenja vlade nekoliko presenetilo, "da kakšnih hudih rezerv v proračunu ni". Tako bo treba po njegovih besedah zbrati kar precej potrpljenja in modrosti, da bodo sestavili rebalans.

"Ta je zelo pomemben za naprej, treba ga bo poslati tudi v Bruselj. Če bomo rebalans spravili skozi, če bo potrjen, potem bo tudi vlada obstala, če pa ne, bomo odšli domov in prišli bodo drugi," je dejal.

Šarec: V zvezi s koalicijskim sporazumom se meša ogromno megle

Dotaknil se je tudi koalicijskega sporazuma, pri katerem se po Šarčevih besedah meša ogromno megle. Pojasnil je, da gre za politično zavezo in politični sporazum, tistim, ki se tako strogo držijo vsake vejice in pike, pa je sporočil, da prejšnja vlada nikjer ni imela omenjenega drugega tira, nato pa je to postal glavni projekt.

"Ta sporazum je bil pisan zelo smelo, jaz sem že takrat povedal, da se mi ne zdi modro zapisovati datumov, s tem smo si otežili delo," je še dejal.

Pospešitev črpanja evropskih sredstev

Mrak in Šarec sta se dotaknila fiskalnega pravila, za katerega je premier dejal, da gre za zavezujoče pravilo "in ravno zaradi tega smo praktično v položaju, v kakršnem smo". Dodal je, da 32 milijard dolga ni mačji kašelj, njihova zaveza pa je, da poskušajo zmanjševati dolg in pripraviti tak rebalans, da bo omogočal tudi kakšno investicijo. Kot zelo pomembno nalogo je poudaril tudi pospešitev črpanja sredstev EU.

Šarec je prepričan, da bo gospodarska rast prišla, če bo investicijski cikel tekel, pri tem pa je opozoril, da smo v Sloveniji v fazi zviševanja minimalne plače in v fazi ohranjanja tistih socialnih prejemkov, kar je bilo po besedah premierja nekoliko predvolilno sprejeti lani. "Lepo in prav," je dejal premier, ki pa srž težave vidi v tem, da prejemkov ne prejemajo zgolj tisti, ki so do njih zares upravičeni.

Foto: Thinkstock Dotaknil se je tudi sodelovanja v vladi z nekdanjimi ministri. "Zavestno sem se odločil, da ne bom za nazaj govoril, kaj je bilo in kaj ni bilo. Je pa seveda koalicija s toliko strankami zagotovo naporna. Včasih je zanimivo gledati, kako se prepirajo, kdo je več naredil za upokojence," je dejal.

"Jokati nad tem, česa ni bilo, je brez zveze"

Na Mrakovo vprašanje, kje vidi položaj Slovenije, je Šarec odvrnil, da se mora Slovenija primerjati predvsem z državami, ki so nam primerljive. Pri tem je navedel države Beneluksa in Nemčijo. "Biti moramo del te tako imenovane jedrne Evrope, je pa res, da v preteklosti tega nismo znali izkoristiti," je še dejal.

"Vedno smo se tudi Balkana otepali, namesto da bi izkoristili svoje znanje in vedenje o Balkanu, nam je bilo vedno malo nerodno, da smo sploh tam bili. Marsikateri manevrski prostor ni bil izkoriščen, a to je preteklost. Jokati nad tem, česa ni bilo, je brez zveze," je poudaril premier.

Koalicijske partnerice se bodo na srečanju, ki ga je za soboto popoldne sklical Šarec, poskusile dogovoriti o ukrepih, ki so potrebni pri proračunskih odhodkih, potem ko je država prevzela nekatere dodatne obveznosti. Nekaj vprašanj sicer še ostaja odprtih, med drugim o zahtevah sindikatov javnega sektorja.