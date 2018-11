Bratuškova: Madžarsko bolj kot drugi tir zanima slovensko morje

Bratuškova je ponovila, da je Slovenija sposobna drugi tir zgraditi sama, in to ne morebiti na račun nižjih pokojnin ali plač. "Kajti denar za drugi tir je zagotovljen v drugi bilanci, ne v isti, kot je denar za plače in pokojnine," je povedala in menila, da bi lahko ta strošek zamenjali tudi za kupnino od prodaje NLB. Foto: STA