V Mariboru začeli graditi zahodno obvoznico

V Mariboru se je začela gradnja zahodne obvoznice, ene bistvenih prometnic za razbremenitev središča mesta. Na gradbišču sta začetek del zaznamovala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in mariborski podžupan Gregor Reichenberg, ki sta delavcem predala ključe delovnih strojev. Vrednost pogodbenih del znaša nekaj manj kot 20 milijonov evrov.

Danes so izvajalci začeli aktivnosti v okviru prvega dela prve etape obvoznice, v katerem bo zgrajenih približno 400 metrov nove ceste z dvema krožiščema, nadvozom, protihrupnimi ograjami, prestavitvijo potoka in komunalnih vodov. Občina in država računata, da bo v času gradnje pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za nadaljevanje del na naslednjem odseku.

Vrednost del nekaj manj kot 20 milijonov evrov

Rok izvedbe celotne prve etape je 900 dni, za prvi del prve etape pa 572 dni. Vrednost pogodbenih del znaša nekaj manj kot 20 milijonov evrov, pri čemer 2,4 milijona evrov zagotavlja Mestna občina Maribor, preostanek pa država. Vlada je pred kratkim potrdila tudi državni prostorski načrt za drugo in tretjo etapo obvoznice, s čimer se nadaljuje priprava dokumentacije za nadaljnje faze.

Bratušek je ob tem, ko je delavcem predala ključe bagra, povedala, da se po letih priprav projekt končno začenja: "Po dolgih letih, da ne bom rekla kar desetletjih, se bo tudi dejansko tukaj v naravi začela graditi zahodna obvoznica Maribor. Gre za pomembno obvoznico, razdeljeno v tri etape. Danes začenjamo prvo oziroma prvi del prve etape. Za drugi del smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in verjamem, da ga bomo imeli še pred koncem prve faze," je dejala.

Bratušek je ob tem izpostavila še več drugih infrastrukturnih projektov na širšem mariborskem območju. Projekt obnove državne ceste Bresternica-Gaj je po njenih besedah tik pred razpisom za izvajalca, za dotrajani malečniški most, ki je v upravljanju države, se dopolnjuje projektna dokumentacija, prav tako se pripravlja razpis za podvoz Ledina. "Vse to dokazuje, da vlada ne le, da ni pozabila na Maribor, ampak se dobro zaveda njegovega pomena kot drugega največjega mesta v Sloveniji," je dodala.

Projekt prinaša nov razvojni zagon

Podžupan Gregor Reichenberg pa je začetek gradnje označil za "pomemben dan za razvoj infrastrukture v Mestni občini Maribor". Po njegovih besedah gre za "prvi gradnik v verigi naslednjih kamenčkov, ki bodo povezali mariborske vpadnice". Dodal je, da projekt mestu prinaša nov razvojni zagon: "Mesto Maribor s tem pridobiva energijo, ki kaže na velik posluh odločevalcev. Zahvala gre vsem, ki so pripeljali ta vlak do točke, da lahko danes simbolno odpremo gradbišče."

Izvajalci ocenjujejo, da bo zaradi del promet ob gradbišču nekoliko povečan, vendar večjih motenj ni pričakovati, saj trasa poteka zunaj obstoječih prometnic.