Bratuškova grozi, da ne bo podprla proračuna

Predsednica SAB Alenka Bratušek je na večerni novinarski konferenci pojasnila, da je prav, da se varčevanje pri upokojencih konča. "Gre za spoštovanje koalicijske pogodbe. To je vse, kar si želimo. Težko verjamemo, da se dogaja to, kar se dogaja, saj bi radi upokojencem zgolj zagotovili tisto, kar jim po naši oceni pripada," je poudarila Bratuškova.

Če soglasja ne bo, SAB ne bo podprla proračuna za leto 2019

Hkrati je poudarila, da je v proračunu za leto 2019 zagotovljeno dovolj denarja, da se zahteva stranke SAB, to je konec varčevanja pri upokojencih, konča. "Sprašujemo se, ali je to preveč za to koalicijo ali gre za nagajanje meni oziroma moji stranki," je pojasnila predsednica SAB.

Svet stranke je danes zato soglasno sprejel odločitev, da v četrtek poskušajo najti soglasje za izpolnitev koalicijskega sporazuma. Če soglasje ne bo sprejeto, bodo ministri glasovali proti zakonu o izvrševanju proračuna, saj ta po njihovi oceni ne vsebuje koalicijskega sporazuma. Proti zakonu bodo glasovali tudi poslanci stranke v državnem zboru.