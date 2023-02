Spolna zloraba v konjeniškem klubu: policija ovadila trenerja

Tožilstvo mora zdaj pripraviti obtožnico in na sodišču izpeljati dokazni postopek. Kot so za Dnevnik povedali njihovi viri, je dokazov več kot dovolj. Primer temelji na pričevanju žrtev in številnih prič, kriminalisti so namreč opravili več kot sto razgovorov.

Spolna zloraba se kaznuje z zaporom od treh do desetih let

"Pretekli teden je bila na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zoper znanega storilca podana kazenska ovadba zaradi suma storitve več kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, po 173. členu kazenskega zakonika na škodo dveh oškodovank. Več podatkov oziroma odgovorov na vprašanja zaradi preprečitve ponovne viktimizacije žrtev ne moremo posredovati," je za Dnevnik pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec.

Kazenski zakonik navaja, da "učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let".

Domnevni storilec je vse očitke odločno zanikal. Za Dnevnik je večkrat poudaril, da z osebo, mlajšo od 15 let, nikoli ni imel spolnega odnosa. Kot je povedal, je dekleta morda res kdaj povabil domov na večerjo, jim spekel kakšne palačinke, a da ni bilo nikoli nič spornega. Ovadbe policije tožilstvu zdaj ne želi več komentirati.

Spolno jo je zlorabil pri trinajstih letih

Kot smo že poročali, je dekle, ki je bilo zlorabljeno in je spregovorilo o spolnih zlorabah, danes že odrasla ženska. Spolno zlorabljena je bila pred dobrimi desetimi leti, ko je imela enajst let, v ljubljanskem konjeniškem klubu, kjer je trenirala jahanje. Trener jo je posilil pri trinajstih.

"Ugotovila sem, da nisem sama. Javilo se je veliko deklet, prič dogajanja v klubu. Veliko ljudi me je prepričevalo, naj se opogumim in primer tudi uradno prijavim policiji. Pripravljena sem tudi na sodni postopek," je povedala domnevna žrtev spolne zlorabe.

Kasneje je o spolni zlorabi v istem konjeniškem klubu spregovorila še ena žrtev, ki je danes stara 26 let. Ko jo je trener prisilil v oralni spolni odnos, je bila stara 12 let. Z njim je nato imela spolne odnose skoraj vsak dan.