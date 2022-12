Oglasila se je nova žrtev spolnih zlorab v ljubljanskem konjeniškem klubu

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so potrdili, da so do zdaj prejeli več kot eno prijavo oškodovane osebe, da nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in da zoper trenerja poteka intenzivna kriminalistična preiskava.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so potrdili, da so do zdaj prejeli več kot eno prijavo oškodovane osebe, da nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in da zoper trenerja poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Foto: Shutterstock

Pred slabima dvema mesecema je po razkritju spolnih zlorab v enem izmed konjeniških klubov v Ljubljani policija sprožila preiskavo. Takrat se je eno izmed deklet opogumilo in na policijo vložilo uradno prijavo proti trenerju jahanja. Zdaj se je Dnevniku oglasila še ena žrtev istega trenerja jahanja. Žrtev je danes stara 26 let, ko jo je trener prisilil v oralni spolni odnos, je bila stara 12 let. Z njim je nato imela spolne odnose skoraj vsak dan.

Kriminalisti naj bi po Dnevnikovem poročanju primer intenzivno preiskovali, dokazov za ovadbo pa je vse več.

Kot je povedala nova žrtev trenerja, jo je ta, čeprav je bila še otrok, silil v nenavadne spolne odnose. Ob tem ji je bilo neprijetno in jo je bolelo. Sama pravi, da je bila vanj zaljubljena in ga imela rada. Po prebrani objavi v Dnevniku in zgodbah dveh drugih deklet je spoznala, da je bila zlorabljena, zmanipulirana in da ni sama.

Po objavi zgodbe v Dnevnikovem Objektivu so tudi njo med preiskavo v časniku opisanih kaznivih dejanj obiskali kriminalisti. O trenerju je povedala vse in je zdaj že druga žrtev, ki je prijavila kaznivo dejanje. Odločila se je, da bo o dogodkih spregovorila javno.

Poteka intenzivna preiskava

Dokazov za ovadbo je vse več, a osumljenca uradno še niso zaslišali. To naj bi bilo povsem v skladu z ustaljenim postopkom, ko preiskovalci najprej zberejo čim več obremenilnih dokazov.

"Preiskava se vodi v skladu s kriminalistično taktiko preiskovanja kaznivih dejanj s ciljem raziskati vse primere v celoti, policija pa izvaja vse mogoče ukrepe, ki so v skladu z zakonskimi pogoji na razpolago, da potrdi utemeljeni sum, da so bila storjena kazniva dejanja," so v odzivu za Dnevnik pojasnili na PU Ljubljana.

Prisilil jo je v oralni spolni odnos

Trener naj bi bil v tistem času star 18 let, ona pa je imela 12 let. Bil je tudi v resni zvezi, a je žrtvi rekel, naj o tem, kar je med njima, nikomur ne pove, niti njegovemu dekletu, ker bo to škodovalo le žrtvi sami.

Z žrtvijo je spolno občeval po tekmi v tovornjaku, kjer so spala tudi druga dekleta. Prisilil jo je tudi v spolne odnose, a takrat tega ni vedela, danes pa ve, da je šlo za posilstvo.

"Takrat nisem razumela, kaj se dogaja. Prvič sem imela ljubezenski odnos. Zaupala sem mu in nisem vedela, kaj je prav in kaj ni," je povedala. Trener naj bi ji govoril, da jo ima rad. Dojemala ga je kot nekoga, ki mu lahko zaupa. Imela ga je za zaščitnika, ki ji v težkih družinskih trenutkih stoji ob strani, zato je bila prepričana o lastni, ne o njegovi krivdi. "Zdaj pač vem, da mu je bilo zame vseeno. Mar mu je bilo samo zase," je dodala.