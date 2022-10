Spolna zloraba v konjeniškem klubu: dekle vložilo prijavo na policijo

Kot je dekle povedalo za Dnevnik, jo je poklical kriminalist in policiji je povedala prav vse.

"Ugotovila sem, da nisem sama. Javilo se je veliko deklet, prič dogajanja v klubu. Veliko ljudi me je prepričevalo, naj se opogumim in primer tudi uradno prijavim policiji. Pripravljena sem tudi na sodni postopek," je povedala domnevna žrtev spolne zlorabe.

Dekle je danes že odrasla ženska

Dekle, ki je bilo zlorabljeno in je spregovorilo o spolnih zlorabah, je danes sicer že odrasla ženska, pred dobrimi desetimi leti, ko je imela enajst let, pa se je v klubu, kjer je trenirala jahanje, začelo spolno zlorabljanje. Trener jo je posilil pri trinajstih.

Policija je postopke začela na dan objave, zaslišali naj bi že več deset prič in opravili številna zaslišanja. Za Dnevnik pa je domevni storilec vse očitke odločno zanikal. V postopku za pregon domnevnega storilca bo ključno prav pričevanje zlorabljenega dekleta.

Odzvali so se že na Olimpijskem komiteju Slovenije in Konjeniški zvezi Slovenije

"Seveda imamo v olimpijskem komiteju ničelno toleranco do vseh deviacij v športu, kot so doping, nameščanje tekem zaradi stav, korupcija ter seveda spolno in drugo nasilje. Je pa res, da se morajo do takih pojavov najprej opredeliti v posameznih panožnih zvezah. Sam prej, kot to naredi zveza, nočem in ne želim reagirati. Taki dogodki so za šport nedvomno škodljivi," je v odzivu za Dnevnik povedal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec.

Odzvala se je tudi predsednica Konjeniške zveze Slovenije Polona Rifelj, ki je v javnem pismu podpori dekletom pozvala, naj vsi, ki so povezani z zadevnim klubom, nemudoma odstopijo z vseh položajev v konjeniški zvezi.

Afera je na družbenih omrežjih sprožila pravi pretres.