"Zloraba je zakoreninjena globoko v ameriškem ženskem nogometu"

Preiskovalno poročilo, ki ga je naročilo vodstvo ameriške ženske nogometne lige (NWSL), je razkrilo, da je bilo veliko igralk tarča spolnega nadlegovanja svojih trenerjev. V objavljenem dokumentu so na 172 straneh navedeni številni primeri neprimernega vedenja ter čustvene in fizične zlorabe igralk, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pooblaščena neodvisna preiskovalna komisija je sporočila, da imajo dejanja sistematičen značaj, ki je globoko zakoreninjen v ameriškem ženskem nogometu in tudi v mladinskih ligah.

"Zloraba v NWSL je zakoreninjena globoko v ameriškem ženskem nogometu in normalizira verbalno žaljivo treniranje ter briše meje med trenerji in igralci," med drugim piše v poročilu.

"Ne le, da se ekipe, liga in ameriška nogometna zveza vsakič znova niso ustrezno odzvale, ko so prejele pritožbe igralk in dokaze o zlorabi, ampak tudi niso sprejele osnovnih ukrepov, da bi to preprečile in obravnavale," poročilo navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Opravili so pogovore z več kot 200 nogometašicami

Storilci pogosto niso bili kaznovani, po zlorabah so se lahko neovirano pridružili novim ekipam. "In nihče v vodstvu nogometnih ekip, ligi ali na zvezi ni zahteval od trenerjev, naj se izboljšajo," še piše v poročilu.

Preiskavo, v kateri so preiskovalci opravili pogovore z več kot 200 nogometašicami, med katerimi so bile številne reprezentantke ZDA, je naročilo vodstvo ameriške ženske nogometne lige po lanskem plazu obtožb igralk.

V izjavi za javnost po objavi poročila so pri vodstvu lige obljubili "sistemsko reformo", da bi liga postala "varno in profesionalno okolje za treniranje in tekmovanje".