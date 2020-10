Soočenje Hojsa in Bakovića: So vladi razmere ušle izpod nadzora? #video

Notranji minister Aleš Hojs in poslanec SD Predrag Baković sta v oddaji Planet 18 na Planetu poudarila, da je nove začasne ukrepe za zajezitev novega koronavirusa treba spoštovati. Hojs je opozoril, da so nekateri medijsko bolj prepoznavni posamezniki epidemijo novega koronavirusa označili za lažno epidemijo. Baković je menil, da je vlada ključno napako storila pred poletno turistično sezono, ker kljub temu, da Hrvaška ni zaprla nočnih klubov, ni omejila masovnih odhodov slovenskih turistov k našim južnim sosedom.

"Vlada še že nekaj časa trudi, da se nihče ne bi sprenevedal, da novi koronavirus ne obstaja. Na žalost so bili med nami medijsko prepoznavni posamezniki, ki so to epidemijo poimenovali za lažno epidemijo. Del mlajših je še vedno relativno slabo informiran, mislim, da mladi še vedno ne vedo, kaj pomenijo rdeča in oranžna regija ter nošenje mask," je poudaril notranji minister Aleš Hojs.

Baković: Turistov ne bi smeli spustiti na Hrvaško

Ob tem je dodal, da bi se zavedanje ljudi lahko izboljšalo z višjo stopnjo politične enotnosti. Poslanec SD Predrag Baković je dejal, da so bili ljudje tisti, ki so v prvem valu epidemije prinesli zmago. "Tudi v drugem valu bodo ljudje prinesli zmago. Moram pa povedati, da je bila ključna napaka te vlade narejena pred turistično sezono, ko je Hrvaška jasno povedala, da ne bo zaprla nočnih klubov. Takrat bi morali omejiti masovne odhode na Hrvaško," je menil Baković.

Poslanec SD Predrag Baković je menil, da je vlada ključno napako storila pred poletno turistično sezono, ko je dovolila masovne odhode slovenskih turistov na Hrvaško. Foto: zajem zaslona

"Po bitki je lahko vsak general. Pred tem z nikogaršnje strani ni bilo slišati, naj omejimo prehajanje meje. Prepričan sem, da bomo to bitko izbojevali zaradi ljudi. Dejstvo pa je, da politiki s svojimi stališči, obnašanjem in zgledom določene ljudi lahko pritegnemo k spoštovanju ukrepov oziroma jih na drugi strani tudi odvrnemo od tega," je pojasnil Hojs. Baković je ob tem dodal, da je treba ukrepe ter pozive zdravnikov in stroke upoštevati.

Hojs: Smo tik pred epidemijo. Verjamem, da so ljudje zadeve vzeli resno.

Hojs je med drugim zavrnil kritike dela opozicije, da so novi začasni ukrepi za zajezitev novega virusa preveč represivni. "Nekdanji predsednik vlade (Marjan Šarec, op. p.) je spomladi skoraj vsak dan govoril, kakšna represija se dogaja, ko smo omejili gibanje na občine. Zdaj smo se odločili za drugačen ukrep, ampak omejitev gibanja na občine se je spomladi izkazala za zelo uspešno in primerno," je poudaril notranji minister.

Če si kdo predstavlja gospodarski lockdown, če bodo zaprte tri gostilne, potem imamo zelo različne predstave, je dejal notranji minister Aleš Hojs. Foto: zajem zaslona

Po njegovih besedah je vlada pri sprejemanju ukrepov v tej fazi ravnala primerno. Spomnil je, da so pred kratkim pripravili seznam ukrepov in ga predstavili javnosti: "Smo tik pred epidemijo. Verjamem, da so ljudje zadeve vzeli resno." Baković je na drugi strani vztrajal, da represija ne bo rešila nastale situacije. "V Kočevju imamo devet okuženih, v Osilnici in Kostelu pa nobenega. Obrtniki bodo šli na borzo, to je zastrašujoče in slabo. Kočevje, Osilnica in Kostel bodo na tleh," je posvaril poslanec SD.

"Očitno niste prebrali tega odloka. Če si kdo predstavlja gospodarski lockdown, če bodo zaprte tri gostilne, potem imamo zelo različne predstave. Kakšna pa je vaša alternativa? Vaša alternativa je samo to, da zelene občine pustimo odprte, kar pomeni, da smo v spomladanskem scenariju," je dejal Hojs.

"Petkovi protesti so protesti tistih, ki so prisesani na državne jasli"

Sogovornika sta v studiu komentirala tudi petkove proteste v Ljubljani in drugih slovenskih mestih. Hojs je bil do protestnikov precej kritičen: "Petkovi protesti so protesti koritnikov oziroma tistih, ki so prisesani na državne jasli. Ljudje me kličejo domov in me sprašujejo, kdaj bomo ustavili te delomrzneže." Ob tem je opozoril, da so se nezakonitih shodov, ko je bila v veljavi prepoved zbiranja, udeležili tudi nekateri znani politiki. Posebej je omenil poslanca SD Marka Koprivca in prvaka LMŠ Marjana Šarca.

"Morali boste razumeti, da so petkovi protesti posledica in ne vzrok. Poleg epidemije imate na primer čas za obračunavanje z mediji in za ustanavljanje super agencij. Za zdaj nimamo podatkov o tem, koliko se je bolezen razširila na petkovih protestih in na drugih zbiranjih, na primer verskih shodih. Ko bomo imeli podatke o tem, lahko rečemo, kako rizični so takšni stiki," pa je Hojsu odvrnil Baković. Hojs je menil, da so protestniki do zdaj povedali samo to, da želijo, da vlada odstopi. Baković je dodal, da so jasno povedali, zakaj si želijo, da pride do tega.