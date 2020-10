Epidemija bo razglašena kmalu, kateri ukrepi sledijo?

Vse bližje smo izpolnitvi vseh pogojev za prehod v rdečo fazo in razglasitev epidemije. Prvi od treh pogojev - 14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev - je že nekaj časa izpolnjen, druga dva bi lahko bila že jutri. V članku navajamo, kateri so predvideni ukrepi za čas, ko bo razglašena epidemija.

V Sloveniji so v četrtek potrdili 834 okužb z novim koronavirusom, kar je največ do zdaj. Aktivno okuženih je trenutno 5.413.

14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev znaša 257,21. Tako je že nekaj časa izpolnjen prvi pogoj za razglasitev epidemije, in sicer več kot 140 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh.

Druga dva pogoja sta 250 bolnikov s covid-19 v bolnišnicah in od tega 50 na oddelkih za intenzivno terapijo. Ta dva pogoja bi lahko bila izpolnjena že jutri, v bolnišnicah se namreč zdravi že 242 ljudi, od tega 45 na intenzivni negi.

Prvič je epidemija trajala 80 dni, okuženih veliko manj

V Sloveniji je bila epidemija prvič razglašena 12. marca še pod odhajajočo vlado Marjana Šarca, ko je bilo aktivno okuženih 131 oseb, v bolnišnici je bilo 17 bolnikov s covid-19, od tega dva v intenzivni enoti.

Razglasitev epidemije je uradno trajala 80 dni, do prvega junija. Konec epidemije so takrat v zahvalo vsem sodelujočim v boju proti koronavirusu zabeležili s preletom letal slovenske in ameriške vojske. V državi je bilo osem aktivnih okužb, od tega pet v bolnišnici in eden na intenzivni negi.

Trije paketi ukrepov

V primeru nove razglasitve epidemije je vlada, odvisno od števila okuženih in zasedenosti bolniških postelj, predvidela tri pakete ukrepov, ki jih navajamo spodaj (nekateri ukrepi od naštetih so sicer že v veljavi).

1. PAKET

14-dnevna pojavnost, višja od 140, 250 ljudi v bolnišnicah, od tega 50 v intenzivni enoti. Zaprtje trgovskih centrov. Šola na daljavo za srednje šole in univerze. Zaprtje kulturnih ustanov. Splošna prepoved verskih obredov in porok z gosti.

2. PAKET

14-dnevna pojavnost, višja od 170, 300 ljudi v bolnišnicah, od tega 50 v intenzivni enoti. Šola na daljavo za vse. Posebni dodatni sloti za starejše (čas, ko bi določene storitve lahko uporabljali le starejši). Zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov. Zaprtje hotelov. Splošna prepoved vseh javnih prireditev. Zaprtje športnih oddelkov za amaterje za individualne športe ter za športno dejavnost otrok in mladostnikov. Omejitev gibanja med 22.30 in 5. uro.

3. PAKET

Več kot 360 ljudi v bolnišnicah, od tega 60 na intenzivni enoti, 14-dnevna pojavnost ni pomembna. Omejitev gibanja med občinami. Zaprtje vrtcev. Zaustavitev javnega prometa. Zaprtje meja, razen za tovorni promet in nujne prehode. Omejitev izhodov, razen nujnih izjem. Zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti.

