Neuradno: v četrtek potrdili 834 okužb

Po neuradnih podatkih so v Sloveniji v četrtek potrdili 834 okužb z novim koronavirusom, kar je največ do zdaj. Število testov še ni znano, uradne številke še čakamo. V sredo so okužbe potrdili pri 745 osebah.