Nova pravila: epidemiologi ne bodo več iskali stikov okuženih

Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom epidemiološka služba od sobote ne bo več iskala stikov okuženih in zanje ne bodo izdajali karantenskih odločb, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kot so poudarili, kapacitete epidemiološke službe niso neomejene. Ob tem so poudarili, da se število ljudi, ki jih epidemiologi obravnavajo z zamikom, povečuje. Danes zjutraj je bilo takšnih ljudi dobrih 1.300.

"Kot smo že večkrat poudarili, kapacitete epidemiološke službe žal niso neomejene. V zadnjih mesecih smo zmogljivosti epidemiološke službe povečali in trenutno lahko obravnavamo okrog 350 primerov dnevno, kar je desetkrat več kot v spomladanskem obdobju. Kljub izjemnemu trudu se število oseb s potrjeno okužbo, ki jih obravnavamo z zamikom, povečuje. Danes zjutraj je bilo tako še dobrih 1.300 oseb s potrjeno okužbo, ki še niso bili obravnavane s strani epidemiološke službe," so sporočili z NIJZ.

Ne bodo več iskali tesnih stikov okuženih in zanje izdajali karantenske odločbe

Od sobote bo zato epidemiološka služba NIJZ še vedno vzpostavila kontakt z vsako osebo s potrjeno okužbo prek telefona, ji podala informacije o poteku izolacije in izdala kodo za aktivacijo v mobilni aplikaciji #OstaniZdrav. Oseba s potrjeno okužbo bo prejela tudi navodila, da sama obvesti vse osebe, s katerimi je bila v stiku, in jim posreduje navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom. Omenjena navodila so dostopna na naslednji povezavi.

Skladno s spremenjenim protokolom epidemiološka služba ne bo več iskala visoko rizičnih tesnih stikov. To pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene. Ne glede na spremenjen protokol epidemiološka služba nadaljuje svoje delo in še naprej zagotavlja tudi vse ključne epidemiološke podatke, ki predstavljajo pomembno podlago za odločitve in sprejemanje ukrepov, so še sporočili z NIJZ.