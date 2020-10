Se Ljubljančani držijo vladnega odloka? #foto #video

Vlada je zaradi slabšanja epidemioloških razmer v državi na sredini seji sprejela več novih ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Tako je od zdaj naprej med drugim omejeno gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi regijami, v rdečih regijah pa veljata popolna prepoved zbiranja ljudi in uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.

Ljubljančani v maskah

V ljubljanski občini je trentno aktivno okuženih 797 oseb, kar znaša 0, 27 odstotka vseh prebivalcev te največje slovenske občine. Kot je včeraj na novinarski konferenci pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant, so številke na novo okuženih izjemno visoke.

Z željo po zajezitvi širjenja okužb so se zato odločili za odlok o obveznem nošenju zaščitnih mask. "Preprost in učinkovit ukrep je nošenje maske, zato je v odloku zapisana nošnja mask tudi na prostem," je pojasnila. Kot je še dejala, je uporaba maske smiselna tudi pri samostojni dejavnosti na prostem. "Kapljice, aerosoli ostajajo v zraku, okoli nas je oblak. Če tega ne želimo deliti z ljudmi, ki se nahajajo v istem prostoru ali tja pridejo takoj za nami, nosimo maske," je bila jasna.

Danes smo se tako sprehodili po ljubljanskih ulicah in preverili, v kolikšni meri njeni prebivalci upoštevajo nov vladni odlok. Utrinke sprehoda po središču mesta si lahko pogledate v fotogaleriji:

Da so maske trenutno najboljša zaščita pred virusom, meni tudi infektolog Tomaž Vovko s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, je težava virusa, ki povzroča bolezen covid-19, to, da je največja kužnost ravno dva do tri dni, preden se pokažejo simptomi. "Velik delež ljudi, ki kuži naprej, se počuti popolnoma zdravo," je dejal in pojasnil, da lahko pri srečevanju z drugimi s svojimi izločki dihal virus prenašamo naprej.

Kot je povedal, so študije v ZDA pokazale, da ko so v določenih tovarnah sprejeli ukrep o obvezni uporabi mask, je večina zaposlenih, ki se je z virusom okužila, imela zelo blago okužbo oziroma so bili praktično brez simptomov. "Z nošnjo mask dejansko prenašamo manj virusa naprej in tudi manj virusa dobimo sami," je med drugim še povedal Vovko.

Sicer pa bo v redno načrtovanih t. i. krompirjevih počitnicah vlada ponovno presodila, ali bo treba ukrepe sprostiti ali zaostriti, torej kako bo treba ukrepati v prihodnje. Kot je v preteklih dneh na novinarski konferenci dejal predsednik vlade Janez Janša, računajo na to, da bo 14-dnevni premor omogočil, da se položaj stabilizira in se trendi vsaj delno obrnejo navzdol.