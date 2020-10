Rdečih že devet regij, danes še podravska in pomurska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na rdečem seznamu po pojavnosti okužb sta poleg sedmih slovenskih statističnih regij še dve regiji, ki sta bili prej oranžni. To sta podravska in pomurska regija, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Skupaj je tako rdečih že devet od 12 slovenskih statističnih regij.

Po podatkih NIJZ so mejo 140 okuženih na sto tisoč prebivalcev v 14-dnevnem obdobju presegli v devetih od 12 regij. Dodatno sta se na seznamu rdečih znašli še pomurska in podravska regija, na oranžnem seznamu pa ostajajo primorsko-notranjska, goriška in obalno-kraška regija.

V tistih regijah, ki so uvrščene na rdeči seznam, velja splošna prepoved združevanja, prav tako je prepovedno gibanje med temi regijami. Uvrstitev na rdeči seznam tudi pomeni, da se v omenjenih regijah zaprejo gostinski lokali in fitnes centri, zaščitne maske pa so obvezne tudi na prostem, poroča STA.

