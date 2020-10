Okužene starostnike bodo namestili kar v telovadnico #video

Le 19 občin od 212 je trenutno brez okužb, večinoma gre za bolj odročne in manjše občine. Ena izmed takšnih, kjer število okuženih vse bolj uhaja izpod nadzora, je Škofja Loka. Največje žarišče je v centru za slepe, slabovidne in starejše, kjer je ob vedno večjem številu okužb vedno hujša tudi prostorska stiska. V danih razmerah so morali z danes na jutri poiskati rešitev in se odločili, da bodo obolele premestili v telovadnico.

"Današnje stanje okuženih z novim koronavirusom je 24 in ravnokar smo izvedeli, da je okužena tudi sedma zaposlena," pojasnjuje Silva Košnjek, direktorica Centra za slepe, slabovidne in starejše Škofja Loka. V centru, kjer skrbijo za 220 stanovalcev, so že vzpostavili sivo in rdečo cono. Dnevni prostor so izpraznili in tja premestili stanovalce, ki so okuženi, v sivi coni pa so tisti, ki na izvid še čakajo.

"Glede na to, da nam zmanjkuje prostora za premestitve obolelih, ker se ne smejo niti družiti niti stanovati na oddelku, kjer so zdravi stanovalci, ki jih je še vedno velika večina, smo začeli iskati večji prostor, kjer bi bili vsi oboleli lahko na enem mestu," je pojasnila okoliščine.

Foto: STA

Telovadnica je od doma oddaljena le dobrih sto metrov

Le dobrih sto metrov je od doma oddaljena telovadnica Osnovne šole Jela Janežiča, kamor bodo stanovalce začeli premeščati prihodnji teden.

"Zasnova je bila taka, da je popolnoma ločeno, da za zunanje uporabnike za uporabo telovadnice ni potrebno, da kakorkoli vstopajo v šolo," pravi Marjeta Šmid z Osnovne šole Jela Janežiča.

Z rešitvijo, da bodo stanovalce doma premestili v telovadnico, se strinja tudi skupina koordinatorjev za obvladovanje nove koronavirusne bolezni na Gorenjskem. Velika prednost je predvsem bližina, se strinjajo.

Foto: STA

Dvorano bodo s stenami pregradili v od tri- do petposteljne sobe

"Prioriteta je zagotoviti ustrezen prostor, da to ni telovadnica kot telovadnica, ampak bomo poskusili zagotoviti od tri- do petposteljne sobe s pregradami. Zagotovljene so vse sanitarije, skratka, boljši pogoji tako za stanovalce kot zaposlene, ki se dnevno gibajo na prostem, ker se ne smejo v notranjosti. Ali bodo to paravani ali posebne plošče, stene, da bo zagotovljen intimni prostor. Hrano bomo dostavljali iz naše kuhinje," je pojasnila direktorica doma.

V telovadnici bo predvidoma lahko od 30 do 40 stanovalcev.

''To je realnost. Postelja je eno, potrebni so ljudje, ki znajo voditi te bolnike, in teh ljudi pač ne moremo klonirati,'' je dejal infektolog Matjaž Vovko.

Kadrovski problem sicer izpostavlja tudi Košnjekova, ki pravi, da bi za oskrbo stanovalcev centra, ki bodo nastanjeni v telovadnici, potrebovali najmanj štiri ali pet medicinskih sester.

Foto: STA

Danes začenjajo preurejanje prostora v telovadnici

Prenove oziroma ureditve so se lotili danes in jo bodo nadaljevali tudi med koncem tedna. Iščejo še nekatero opremo in dodatne postelje, ki jih iz centra ne morejo odpeljati, saj jih njihovi stanovalci še uporabljajo. Prilagoditve prostora pa bodo takšne, kot so se ob ogledu dogovorili z regijsko koordinacijsko skupino, epidemiologi in zdravniki.

Prostor je treba urediti po merilih čistih in nečistih poti. Po telovadnici, kjer so zagotovljeni tudi tuši in sanitarije, bodo razporedili pregrade, tako da bodo stanovalci imeli občutek, kot da so v sobah. Na ta način bodo med njimi zagotovili tudi distanco in poskrbeli, da bo celotna dvorana prilagojena pogojem oskrbe. "Maksimalno se bodo potrudili za ohranjanje dostojanstva oskrbovancev," je poudarila Košnjekova.

Foto: STA

Zagotovili bodo, da ne bo prenosa okužb na šolo ali v okolico

Hkrati bodo zagotovili, da se nikakor ne bo zgodil prenos okužb na šolo ali v okolico. Tako bodo zaprli hodnik med šolo in telovadnico ter ga fizično pregradili, uporabljali pa bodo le zunanji vhod. Ta je povsem ločen od šolskega vhoda in je tudi na drugi strani. "Tako bo zagotovljena varnost," je zagotovila Košnjekova.

Pouk na šoli bo lahko potekal nemoteno. Vprašanje je le športna vzgoja, za katero pa je Košnjekova prepričana, da jo bodo šolarji lahko opravljali v bližnjih telovadnicah oziroma dvoranah. Prostor ne bi smel biti problem, saj bodo zaradi novih vladnih ukrepov srednje šole zaprte, doma pa bo tudi veliko osnovnošolcev.

Ko bo telovadnica preurejena, bodo lahko postopoma začeli selitev okuženih. Ta bo najverjetneje stekla prihodnji teden, odvisna pa je tudi od nadaljnjega širjenja okužb in situacije v domu. Pri selitvi jim bodo pomagale reševalne ekipe nujne medicinske pomoči, ki bodo sodelovale pri prevozih oskrbovancev.