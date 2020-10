Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 5693 opravljenih testih potrdili 1131 okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje dnevno število novih primerov po četrtku, ko so jih našteli 793. Zaradi covida-19 je umrl še eden bolnik, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite.

Na Hrvaškem so od začetka tedna zabeležili 3225 novih okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa je v tem času umrlo 21 ljudi. Medtem ko je bilo v ponedeljek na bolnišničnem zdravljenju 326 ljudi, je danes v hrvaških bolnišnicah 505 bolnikov s covidom-19, poroča STA.

Glede na dnevna poročila lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v zadnjih 24 urah največ novih primerov znova v Zagrebu - 231, kar je tudi rekordno dnevno število v hrvaški prestolnici. Iz dveh slavonskih županijah so poročali o 55 na novo okuženih. V karlovški in primorsko-goranski županiji so potrdili po 32 novih primerov, v istrski pa dva.

Na Hrvaškem je trenutno 4233 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 505 bolnikov s covidom-19, med njimi jih je 24 na ventilatorjih, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Umrlo 345 ljudi

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe, so potrdili 23.665 okužb. Zaradi covida-19 je doslej umrlo 345 bolnikov, okrevalo jih je 19.087. Doslej so izvedli nekaj manj kot 385.100 testov.

Medtem je štab civilne zaščite istrske županije nacionalnega zaprosil za odobritev izjeme glede obveznosti nošenja mask v gostinskih lokalih v naslednjih 15 dneh. Menijo, da na njihovem območju to ni potrebno zaradi dolgotrajnega stabilnega epidemiološkega stanja in majhnega števila novih okužb v hrvaški Istri. Poudarili pa so, da bo obvezna uporaba mask še naprej veljala za zaposlene v gostinskih lokalih.