Letos na pokopališčih ne bo javnih molitev

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore se je na današnji novinarski konferenci uvodoma dotaknil novih vladnih odlokov, s katerimi so določene rdeče in oranžne statistične regije, kjer so omejeni ali celo prepovedani verski obredi z navzočnostjo ljudi. "Zato vabim, da dosledno uresničujemo vse ukrepe za zaščito lastnega zdravja in zdravja bližnjih," je dejal Zore.

V rdečih regijah bo verouk potekal na daljavo

Kot je pojasnil, v župnijah, ki se nahajajo v rdečih statističnih regijah, začasno odpovedujejo svete maše z verniki. "Vse lepo vabim, da v naslednjih tednih okrepijo molitev v družini in svojo vero ter se udeležijo osebnega obhajila, ki bo na voljo v župnijah," je ob tem dejal.

Poleg odpovedi maš bo v župnijah v rdeči regiji odpovedan tudi verouk. Ta bo do nadaljnjega potekal na daljavo. "Duhovnike in katehistinje prosim, da pripravijo ustrezno gradivo ter vzpostavijo stik s starši veroučencev. Starše pa lepo vabim, da si vzamete čas za svoje otroke in poskrbite za njihovo versko vzgojo. V teh časih vaših otrok ne bo nihče vzgajal v veri, če jim vi ne boste pomagali. Tudi molitev je del verske vzgoje otrok," je med drugim povedal Zore.

Nadškof metropolit Stanislav Zore se je na današnji novinarski konferenci zahvalil vsem, ki se borijo s koronavirusno epidemijo. "Posebna zahvala gre vladi in Uradu vlade za komuniciranje, da lahko prek te tiskovne konference nagovorim katoličane, evangeličane, pravoslavne, binkoštnike ter muslimane in drugače verne ter neverne," je dejal. Foto: STA

V nadaljevanju je nato nadškof metropolit predstavil potek verskih obredov v oranžnih statističnih regijah. Katoličane, ki živijo v teh regijah, je povabil, da se svetih maš udeležijo v svojih župnijah, ki so od danes naprej omejene na deset vernikov.

"Zlasti ob koncih tedna bo to povzročilo veliko preglavic duhovnikom, ki bodo morali odločati, kdo se bo lahko udeležil maše in kdo ne. Zato duhovnike vabim, da v takšnih primerih omogočite vernikom prejem obhajila zunaj svete maše," je dodal. Kot je še povedal Zore, bo verouk v župnijah, ki so v oranžnih statističnih regijah, od prvega do petega razreda potekal kot običajno, od šestega razreda pa na daljavo.

Ob obiskih grobov pazite, da ne bo prihajalo do nepotrebnih druženj

Kot je v nadaljevanju pojasnil Zore, zaradi epidemije letos na pokopališčih ne bo javnih molitev in blagoslovov. Duhovniki jih bodo opravili brez navzočnosti vernikov. "Ob obisku grobov pa pazite, da ne bo prihajalo do nepotrebnega druženja in okužb. Varovanje zdravja je naša naloga in dolžnost," je poudaril Zore.

Zore je med drugim še povedal, da za zdaj še ni znano, koliko časa bodo trajali novi ukrepi in kakšne dodatne ukrepe bo država morala sprejeti v naslednjih tednih. "Vem pa zagotovo, da smo vsak dan bliže koncu epidemije. Zato je pomembno, da v svojih srcih ne izgubimo upanja in ljubezni," je poudaril.