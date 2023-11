Sodišče: Lindav nas ni prepričal, da mu je bila storjena škoda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sodišče ugotavlja, da tožnik v svojih navedbah sploh ne zatrjuje nobene škode, ki bi nastala njemu osebno kot posledica izpodbijanih aktov," so v sklepu o začasni odredbi, ki jo je zahteval Boštjan Lindav, zapisali na upravnem sodišču.

"Sodišče ugotavlja, da tožnik v svojih navedbah sploh ne zatrjuje nobene škode, ki bi nastala njemu osebno kot posledica izpodbijanih aktov," so v sklepu o začasni odredbi, ki jo je zahteval Boštjan Lindav, zapisali na upravnem sodišču. Foto: STA

Nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je septembra na upravno sodišče vložil tožbo, s katero je izpodbijal izbirni postopek za generalnega direktorja policije in imenovanje Senada Jušića na ta položaj, hkrati pa vložil tudi predlog za začasno odredbo, s katero bi sodišče do končne odločitve začasno preklicalo sklepe uradniškega sveta in vlade, ki je Jušića imenovala za direktorja policije. Upravno sodišče je njegov predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo.