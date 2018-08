Soboški škof preklical vse premestitve duhovnikov

Škof je Benkoviča umaknil iz beltinske župnije z rednim dekretom, vendar se slednji s tem ni strinjal in je sprožil postopke pred cerkvenim sodiščem. To bi moralo za zgladitev spora najprej določiti mediatorja, če mediacija ne bi uspela, pa bi stekel cerkveni postopek. Do odločitve sodišča bi župnik Benkovič ostal v beltinski župniji.

Škof je z umikom dekreta o Benkovičevi premestitvi preklical tudi dekret o imenovanju Borisa Kučka za beltinskega župnika ter mu poslal dekret o imenovanju za kaplana v Ljutomeru.

Štumpf naletel na težave

Štumpf je načrtoval več premestitev, vendar pa je naletel na težave. S tem se namreč niso strinjali verniki v tišinski in bakovski župniji, ker bi izgubili svojega župnika. Po tem je škof predvidene premestitve duhovnikov v škofiji preklical - z izjemo dekreta o umiku Benkoviča.

Ali je škof spremenil odločitve zaradi odziva vernikov ali so o tem razpravljali tudi na zasedanju škofovske konference, ni jasno, s škofije namreč na vprašanja o tem ne odgovarjajo.

Štumpf: Vsi postopki so bili zakoniti

Štumpf je sicer v sporočilu za javnost zavrnil vse očitke, ki so se ob premestitvah pojavljali v javnosti, in zatrdil, da so bili vsi postopki zakoniti, potrebni in za župnije najboljša rešitev. Za župnijo v Beltincih pa je zapisal, da je na podlagi redne pastoralne vizitacije ugotovil vrsto nepravilnosti pri njenem vodenju.