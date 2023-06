Smrt otroka v avtomobilu: med hišno preiskavo našli drogo #video

Celjski policisti so danes sporočili več podrobnosti o tragičnem dogodku v naselju Sveti Lovrenc pri Preboldu, kjer je v torek nekaj pred 13. uro umrl še ne dvoletni otrok, ki je ostal zaprt v avtomobilu na soncu. Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Celje Aleš Slapnik je povedal, da so med hišno preiskavo našli prepovedane substance. Mati in oče otroka za zdaj ostajata v 48-urnem pridržanju.

Ugotovitve preiskave in okoliščine smrti otroka na Žalskem je predstavil pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Celje Aleš Slapnik.

Med preiskavo našli drogo

Potrdil je, da so med hišno preiskavo našli prepovedane substance, ki nakazujejo na obstoj kaznivega dejanja prepovedane prodaje drog. Preiskali so hišo, objekt v bližini, ki sta ga imela v najemu, in avtomobil, parkiran pred hišo.

Sama preiskava še vedno poteka, zato časa, ki ga je otrok preživel v avtomobilu, ne morejo točno opredeliti. Danes naj bi bili znani tudi rezultati obdukcije. Prav tako še ni znano, ali sta bila starša, ki bosta danes privedena k preiskovalnemu sodniku, pod vplivom prepovedanih substanc. Živela sta sicer kot partnerja, mati je imela še druge otroke, oče pa ne, je še povedal Slapnik.

Za povzročitev smrti iz malomarnosti do pet let zapora

Slapnik je povedal tudi, da obstaja sum povzročitve smrti iz malomarnosti, saj je otrok umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. To kaznivo dejanje se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let, za zanemarjanje mladoletne osebe pa je zagrožena kazen do treh let zapora.

Portal 24ur.com je še pred novinarsko konferenco poročal, da sta starša stara znanca policije. Eno osebo so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj z elementi nasilja, drugo pa zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.