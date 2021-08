Številke iz ZDA dokazujejo, zakaj se je pametno cepiti #video

V Združenih državah Amerike so zaskrbljeni zaradi naraščanja okužb z delta različico novega koronavirusa, pri čemer je med okuženimi vedno več takšnih, ki so že bili polno cepljeni. A kljub temu stroka opozarja, da cepljenje ščiti pred hujšim potekom bolezni. Med polno cepljenimi, ki so se okužili, je namreč hospitaliziranih le 3,2 odstotka posameznikov, 0,05 odstotka pa jih je sprejetih na oddelke intenzivne nege. Številke pri necepljenih so na drugi strani veliko višje.

Zaradi širjenja delta različice virusa ameriški Center za nadzor bolezni vedno bolj razmišlja o tretjem odmerku cepiva za zaščito prebivalstva.

Pri odločanju, ali bi Američani potrebovali tretji odmerek cepiva proti covid-19, se Center za nadzor bolezni opira na podatke študije okrožja Los Angeles, kjer se je med polno cepljenimi prebivalci od maja do 25. junija z delta različico koronavirusa okužila kar četrtina prebivalcev. Vlada je zato že pripravila strategijo za poživitvene odmerke, ki je načrtovana za 20. september.

Najnovejši podatki, objavljeni v torek, razkrivajo, da se je med prebivalci Los Angelesa okužilo 43 tisoč ljudi, starih 16 let in več. Od teh so okužbe z delta različico potrdili pri 10.895 osebah, ki so bile polno cepljene oziroma pri 25,3 odstotka prebivalcev. 1.431 oseb ali 3,3 odstotka okuženih je bilo delno cepljenih, 30.801 oseba ali 71,4 odstotka ljudi, pri katerih so potrdili okužbo z delta različico, pa je bilo necepljenih.

Cepljenje ščiti pred hujšimi zapleti

Kljub visokemu številu okužb pri cepljenih osebah cepljenje še vedno ščiti pred hujšim potekom bolezni, opozarja stroka. V omenjeni ameriški študiji je bilo 3,2 odstotka popolno cepljenih posameznikov, ki so se okužili, hospitaliziranih, 0,05 odstotka ljudi pa so jih sprejeli na oddelke intenzivne nege.

Med necepljenimi, ki so zboleli za covid-19, so v bolnišnice sprejeli 7,5 odstotka ljudi, 1,5 odstotka pa na oddelek za intenzivno nego.

Zanimivi so tudi izsledki študije z imenom Heroes, ki jo je Center za nadzor bolezni opravil med zdravstvenimi delavci. Ugotovili so izjemen padec učinkovitosti cepiva med tistimi cepljenimi zdravstvenimi delavci, ki delajo v prvih bojnih linijah s covidnimi bolniki, kjer so se okužili s koronavirusom. Učinkovitost cepiva, še navajajo, je v obdobju študije, ko je prevladovala delta različica, padla z 91 odstotkov na 66 odstotkov.

Zaskrbljen tudi prvi mož inštituta za zdravje

Zaradi naraščanja okužb z delta različico v združenih državah Amerike je zelo zaskrbljen tudi direktor ameriškega Inštituta za zdravje Francis Collins. "Kot bi imeli novo pandemijo," je dejal in napovedal velike težave v prihajajočih mesecih.

NIH Director Francis Collins is deeply worried about delta. “It’s almost like we have a new pandemic,” he said. @rachel_roubein https://t.co/nlLUsEBzt0 — Josh Dawsey (@jdawsey1) August 24, 2021

Izrael z visoko zaščito, ki bo izzvenela

Izrael je takšno stopnjo precepljenosti, kot jo imamo danes v Sloveniji, dosegel že v drugi polovici marca. Aprila so začeli odpirati življenje, dva meseca pozneje pa skoraj že odpravili vse omejitve in ukrepe.

Izrael je bil med prvimi, ki je dosegel zavidanja vredno visoko precepljenost, a bo zdaj tudi prvi, kjer bo ta prednost izzvenela. Ko želimo interpretirati podatek, da so med obolelimi in hospitaliziranimi tudi cepljeni, je nujno vedeti in upoštevati, da so to večinoma cepljeni pred petimi ali več meseci, ter hkrati starejši od 60 let in s spremljajočimi boleznimi, ki že same po sebi manjšajo učinek cepiva. Več v spodnjem članku:

Tako kot drugod po svetu je tudi v Izraelu različica delta (močno) prevladujoča. Razširila se je tako hitro, ker je bolj prenosljiva od svojih predhodnic. Čeprav so sprva domnevali, da je tudi bolj smrtonosna, se je izkazalo, da ni tako – a se je žal pokazalo tudi to, da je delta sposobn(ejš)a zaobiti zaščito, ki jo ponuja cepivo.