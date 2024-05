Slovenski diplomati v Londonu dolžni več kot 450 tisoč evrov

Javno podjetje Transport for London (TfL) je objavilo seznam tujih diplomatskih predstavništev v Londonu z neporavnanim obveznostmi iz naslova takse za vstop v mestno središče, ki jo morajo plačevati vozniki med 7:00 in 18:00 ob delavnikih ter med 12:00 in 18:00 ob vikendih in praznikih. Na sicer precej dolgem seznamu je tudi slovensko veleposlaništvo, ki dolguje kar 458 tisoč evrov.

Dokumenti razkrivajo, da tuja diplomatska predstavništva javnemu podjetju Transport for London (TfL) dolgujejo več kot 167 milijonov evrov takse za vstop v mesto, ki so jo v britanski prestolnici uvedli leta 2003.

V vrhu dolžnikov je veleposlaništvo ZDA z neporavnanimi obveznostmi v višini več kot 17 milijonov evrov, sledi japonsko veleposlaništvo, ki dolguje skoraj 12 milijonov evrov, med največjimi dolžniki pa je tudi nekdanja angleška kolonija Indija z 10 milijoni neporavnanih obveznosti.

Hrvaška dolguje le 700 evrov

Na seznamu neplačnikov je precej visoko tudi slovensko veleposlaništvo, ki dolguje 458 tisoč evrov, približno toliko kot dolgujeta veleposlaništvi Danske in Avstrije. Na seznamu je veliko tudi držav z zanemarljivo višino neporavnanih obveznosti, to so recimo Finska, Severna Makedonija, Norveška, Kostarika, Izrael ali Hrvaška, ki dolguje zgolj dobrih 700 evrov.

Podatki TfL se nanašajo na neplačane pristojbine in globe, ki so se nabrale od uvedbe pristojbine za vstop vozil v mestno središče leta 2003 do konca lanskega leta.

Shema predvideva plačilo dnevne pristojbine v višini 15 funtov (17,55 evra) za vožnjo v območju osrednjega Londona med 7:00 in 18:00 ob delavnikih ter med 12:00 in 18:00 ob vikendih in praznikih. Pri tem veljajo popusti in oprostitve za različne skupine ljudi in vozila, kot so stanovalci, taksiji in popolnoma električni avtomobili.

TfL: Trmasta manjšina vztraja, šli bomo na Meddržavno sodišče

Zunanje ministrstvo Velike Britanije je za BBC pojasnilo, da od tujih diplomatskih predstavništev pričakujejo plačilo neporavnanih obveznosti iz naslova te takse, saj da ta nimajo pravne podlage, po katerih bi bila oproščena plačila.

Spor s tujimi diplomatskimi predstavništvi se sicer vleče že leta, največji dolžniki pa vztrajajo pri argumentu, da gre za davek, ki jim ga ni treba plačati. "Večina diplomatskih predstavništev takso plačuje, še vedno pa obstaja trmasta manjšina, ki tega ne upošteva, kljub našim prizadevanjem, da bi vprašanje rešili po diplomatski poti," so poudarili v TfL, kjer napovedujejo, da so pripravljeni neporavnane obveznosti izterjati na Meddržavnem sodišču v Haagu.

Za komentar o neporavnanih obveznostih smo prosili slovensko zunanje ministrstvo. Pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.