IJS napoveduje rdečo fazo v začetku septembra

Epidemija narašča, čeprav smo na vrhuncu počitniške sezone, kar deluje kot delno zaprtje države. Po kriterijih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) smo v oranžni fazi, v rdečo bomo predvidoma prešli v začetku septembra, v novi napovedi o razvoju epidemije v Sloveniji ugotavljajo na Institutu Jožefa Stefana (IJS). Znova so pozvali k cepljenju in ob tem opozorili: "Če se ne bomo pravočasno dovolj precepili, bomo jeseni lahko presegli drugi val epidemije v bolnišnicah."

Po kriterijih ECDC je Slovenija po številu potrjenih primerov na 100 tisoč ljudi v zadnjih 14 dneh iz zelene že prešla v oranžno fazo. Po napovedih IJS pa bomo v rdečo fazo zakorakali že v začetku prihodnjega meseca. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 139, 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev se je dvignila za osem in znaša 81.

Cilj je 90-odstotna precepljenost odrasle populacije

Prevladuje lokalno širjenje okužb

Epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 20 dni. "Če se ne bomo pravočasno dovolj precepili, bomo jeseni lahko presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov," so opozorili na IJS. Trenutno je polno cepljenih 48 odstotkov odraslih oseb.

Na IJS ob tem opozarjajo, da ima vse pomembnejšo vlogo naraščajoče lokalno okuževanje, "Iz epidemioloških podatkov, ki jih tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je razvidno, da lokalno širjenje okužb narašča, kar pomeni, da bi epidemija naraščala tudi, če okužb ne bi uvažali iz tujine. Lokalno širjenje okužb je že prevladujoče," so opozorili na IJS.

Trenutno efektivno reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, hkrati pa obravnava uvožene okužbe, kot bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji, na inštitutu ocenjujejo na 1,40, ocenjeno lokalno reprodukcijsko število pa na približno 1,20. Od zadnje napovedi sta se obe reprodukcijski števili nekoliko znižali.

Delež različice delta še naprej narašča

Delež različice delta je naraščal in še narašča zaradi približno 50-odstotne večje kužnosti od različice alfa in zaradi uvoza iz držav z velikim deležem te različice virusa. Delež različice delta v populaciji je zdaj že skoraj stoodstoten.

Pripravili so tudi oceno deležev okuženih in kužnih. V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, kar je dvanajstkrat več, kot je bilo potrjenih primerov v prvem valu. Na vrhuncu prvega vala je bilo kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva oziroma vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva (štiri- oziroma trikrat toliko, kot je bilo potrjenih primerov). Trenutno je kužnih okoli 0,15 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 800. prebivalec, še navajajo na IJS.

Potrdili krepko čez 200 novih okužb

Že v ponedeljek smo v Sloveniji zabeležili velik skok okužb, ko so po dveh mesecih znova potrdili več kot 200 okužb. Ob opravljenih 1.848 PCR-testih je bilo 216 pozitivnih na novi koronavirus.

Včerajšnje številke so še slabše. V torek so opravili 1.974 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 248 okužb, kar je precej več kot pred tednom dni, ko so potrdili 139 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 12,6 odstotka in je še višji kot dan pred tem, ko je znašal 11,7 odstotka. Podatki kažejo skrb vzbujajoč trend naraščanja novih okužb.