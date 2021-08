Noro dejanje medicinske sestre: znova se mora cepiti skoraj devet tisoč ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odziv spleta na dejanje medicinske sestre, ki je najverjetneje sabotirala izvajanje cepljenja, je bil pričakovan. Nasprotniki cepljenja proti bolezni covid-19 jo slavijo kot junakinjo, zagovorniki cepljenja pa so zelo kritični, češ da takšna samovoljna dejanja ne le ogrožajo javno zdravje, temveč tudi erodirajo zaupanje javnosti v izvajalce zdravstvenih storitev.

Odziv spleta na dejanje medicinske sestre, ki je najverjetneje sabotirala izvajanje cepljenja, je bil pričakovan. Nasprotniki cepljenja proti bolezni covid-19 jo slavijo kot junakinjo, zagovorniki cepljenja pa so zelo kritični, češ da takšna samovoljna dejanja ne le ogrožajo javno zdravje, temveč tudi erodirajo zaupanje javnosti v izvajalce zdravstvenih storitev. Foto: Reuters

Spomladi so mediji poročali o početju medicinske sestre v cepilnem centru v kraju Schortens na severu Nemčije, ki je starostnikom, učiteljem in tudi zdravnikom namesto cepiva Pfizer/BioNTech proti bolezni covid-19 vbrizgala fiziološko raztopino.

Uradna razlaga dogodkov je takrat bila, da je šlo za enkraten dogodek in s strani medicinske sestre za panično prikrivanje lastne napake. Sestra naj bi namreč po nesreči razbila vialo cepiva in ga nato nadomestila s fiziološko raztopino. V ramo jo je prejelo šest posameznikov od dvestotih, ki so bili cepljeni tisto soboto. Vbrizgavanje fiziološke raztopine sicer ni škodljivo zdravju, poročajo nemški mediji, toda kdor jo je prejel namesto cepiva, ni bil zaščiten pred hujšim potekom bolezni covid-19.

Zoper 40-letno medicinsko sestro je po razkritju incidenta stekla policijska preiskava, ki je zdaj pokazala, da najverjetneje ni šlo za osamljen dogodek, temveč za načrtno sabotažo izvajanja cepljenja proti bolezni covid-19.

Decembra lani je eden od zaposlenih v bolnišnici Aurora Medical Center v Graftonu, ki je v ameriški zvezni državi Wisconsin, namenoma uničil več kot 500 odmerkov cepiva proti bolezni covid-19 proizvajalca Moderna. Preden so v bolnišnici izvedeli, kaj je storil, je pokvarjeno cepivo prejelo skoraj 60 ljudi. Foto: Policija mesta Milwaukee

Medicinska sestra naj bi cepivo Pfizer/BioNTech s fiziološko raztopino tako nadomeščala v obdobju med 5. marcem in 20. aprilom letos. Pregled njenih profilov na družbenih omrežjih je tudi razkril, da objavlja vsebine, ki so zelo kritične do cepljenja proti bolezni covid-19.

Kot je v torek poročal nemški radio NDR, bo zaradi dejanj medicinske sestre na prejem dodatnega odmerka cepiva v okrožju Schortens-Rpffhausen pozvanih kar 8.557 ljudi.

Preberite tudi: