V Sloveniji so v torek opravili 1.974 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 248 okužb, kar je precej več kot pred tednom dni, ko so potrdili 139 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 12,6 odstotka in je še višji kot dan pred tem, ko je znašal 11,7 odstotka.