Slovenija Ukrajini zagotovila sredstva za rehabilitacijo 90 otrok

Na letni ravni v programu rehabilitacije se bo lahko zvrstilo do 1.500 otrok in mladih s posebnimi potrebami. Foto: Guliverimage

Zunanje ministrstvo je podprlo projekt za dokončanje obnove doma za rehabilitacijo v Ukrajini, za katerega bo namenilo 133.939 evrov pomoči. S projektom bo Slovenija pomagala zagotoviti zmogljivosti za primerno oskrbo in rehabilitacijo 90 otrok, invalidov in mladih s posebnimi potrebami, so danes sporočili z ministrstva.

S projektom, ki ga bo izvajala Slovenska karitas, bodo ukrajinski otroci in mladi s posebnimi potrebami v času vojne lahko dlje časa bivali v domu, po vojni pa bodo tja izmenjaje hodili na rehabilitacijo. Tako se bo na letni ravni v programu rehabilitacije lahko zvrstilo do 1.500 otrok in mladih s posebnimi potrebami.

Na območju regije, kjer stoji dom za rehabilitacijo, živi okoli šest tisoč otrok s posebnimi potrebami, v sosednjih regijah pa kar 14.200. V času vojne se število otrok in mladih s posebnimi potrebami v Ukrajini zaradi posledic bombardiranja povečuje, v prihodnje pa jih bo tovrstno pomoč potrebovalo še več, opozarja MZZ.

V Ukrajini primanjkuje ustanov za rehabilitacijo invalidnih oseb

V Ukrajini sicer primanjkuje ustanov za oskrbo in rehabilitacijo invalidnih oseb, večinoma pa se s tem ukvarjajo zasebne ustanove, ki so za večji del prebivalstva predrage.

Otrokom in mladim s posebnimi potrebami primanjkuje možnosti druženja z vrstniki, saj so doma, zanje pa skrbijo matere, ki pogosto niso usposobljene za strokovno pomoč in so po odhodu moških na fronto prevzele skrb za preživljanje celotne družine, so še navedli na ministrstvu.