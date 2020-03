Škerbinc prevzel vodenje sil Slovenske vojske

Brigadir Miha Škerbinc je danes v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki prevzel vodenje sil Slovenske vojske, so sporočili z ministrstva za obrambo. V nagovoru je napovedal, da bo delovanje sil organiziral tako, da bo omogočalo učinkovito, vzdržno in pričakovano podporo državi pri preprečevanju širjenja koronavirusa in obvladovanju razmer.

Brigadir Miha Škerbinc je v nagovoru dejal, da se zaveda, da je vodenje sil prevzel v zelo zahtevnem času, v katerem je Slovenska vojska eden izmed najpomembnejših podpornih elementov nacionalnovarnostnega sistema.

Pripadnicam in pripadnikom sil je Škerbinc postavil tri prednostne naloge. Skrbeti morajo za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih ter tako ohranjati vzdržnost zmogljivosti, ki bodo ob morebitnem zaostrovanju epidemije postale glavni podporni element države pri obvladovanju krize. Nujno je tudi tvorno sodelovati in podpirati Civilno zaščito ter ukrepe nove vlade v okviru celostnega pristopa države k reševanju nastalih razmer, so sporočili z ministrstva.

Tonin: S postavitvijo Škerbinca je bila odpravljena krivica

Minister za obrambo Matej Tonin se je dosedanjemu poveljniku sil Slovenske vojske, brigadirju Milanu Žurmanu zahvalil za dobro opravljeno delo. Po njegovem mnenju je s postavitvijo Škerbinca odpravljena krivica, poleg tega se je Škerbinc v preteklosti izkazal v raznih operativnih akcijah, ko je bilo potrebno spopadanje z naravnimi nesrečami. Prepričan je, da jim bo zdaj, ko se od Slovenske vojske veliko pričakuje, skupaj uspelo.