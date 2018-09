Šiško ostaja v priporu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja Štajerske varde Andrej Šiško po četrtkovih hišnih preiskavah, povezanih z zborovanjem Štajerske varde v začetku septembra, ostaja v pridržanju. Policisti so ga danes zjutraj privedli pred preiskovalnega sodnika na mariborskem okrožnem sodišču, ta pa je zanj odredil sodno pridržanje, so sporočili z generalne policijske uprave.

"V povezavi s kriminalistično preiskavo, v okviru katere smo v četrtek na območju Maribora in Murske Sobote izvajali hišne preiskave, vam sporočamo, da smo pridržano osebo danes zjutraj privedli na Okrožno sodišče v Mariboru in jo s kazensko ovadbo izročili preiskovalnemu sodniku. Zoper privedenega je bilo odrejeno sodno pridržanje," so v kratkem sporočilu zapisali na policiji. Sklepati je, da gre za Andreja Šiška, saj je edini ostal v policijskem pridržanju.

Policisti so Šiška sicer zaslišali včeraj pozno popoldan, njegov odvetnik Viktor Osim pa je za Večer pred zaslišanjem dejal, da se bo Šiško zagovarjal. Očitke policije pa je zagovornik označil za absurdne.

Policija: Ščuval je k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države

Vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Robert Munda je sicer na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil, da je iz objav z zborovanja domnevno paravojaške enote Štajerska varda, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, razvidno, da je osumljeni Šiško s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države, udeležence pa je pozival tudi k izpolnitvi njegovih pozivov.

Tako so kriminalisti ugotovili, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za sum ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Prav tako je bilo s fotografij in videoposnetkov razvidno, da je osumljeni posedoval jurišno puško, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja - gre za vojaško orožje, posest katerega posameznikom ni dovoljena.

Kriminalisti so po četrtkovih hišnih preiskavah pridržali dve osebi, a so po pojasnilih policije zoper eno osebo že v četrtek pridržanje odpravili. Za Šiška se je 48-urno policijsko pridržanje izteklo danes zjutraj ob 6. uri.