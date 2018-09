V zvezi združenj borcev obsodili nastajanje paravojaških enot in zanikali povezavo s Šiškom

Po Turnškovih navedbah v zvezi obsojajo nastanek Šiškove Štajerske varde, zato pričakujejo ukrepanje organov pregona in pravosodja.

Poslance DZ in politične stranke pa pozivajo, da se "uredi in zaostri zakonodaja, ki bo preprečila kakršno koli nastajanje združb, ki bi vodile pod takšnim ali drugačnim izgovorom v paralelne oborožene strukture". "Samo policija in Slovenska vojska imata pravico in dolžnost zagotavljati varnost in mir v državi," je prepričan.

Zavrnil povezavo zveze s Štajersko vardo

Zavrnil je tudi povezavo Zveze združenj borcev za vrednote NOB s Štajersko vardo. Da za Šiškom stoji omenjena zveza, je na Twitterju zapisal predsednik SDS Janez Janša, poslanci iz vrst SDS pa so na torkovem zaslišanju kandidata za notranjega ministra Boštjana Poklukarja pred pristojnim odborom DZ prav tako nizali povezave.

Med drugim je Zvonko Černač omenil, da je predsednik ajdovskega odbora zveze Vilko Brus na shodu pred lanskimi predsedniškimi volitvami podprl predsednika zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Andreja Šiška, ki je na njih kandidiral, in pozval vse borce za vrednote NOB, da glasujejo zanj.

Zveza ne podpira nobene stranke ali kandidata

Turnšek je v pisni izjavi pojasnil, da je Brus sicer član zveze, da pa ni član nobenega od organov organizacije, "niti na lokalni, kaj šele na državni ravni". Kot je navedel, ima zveza več kot 40.000 članov in je nestrankarska organizacija.

Njihovi člani so člani ali podporniki različnih političnih strank, zveza pa kot organizacija civilne družbe ne podpira nobene stranke ali kandidata, prav tako pa tudi ne preprečuje, da se posamezni člani ne opredeljujejo po svoji vesti, prepričanju in vrednotah, je poudaril.

Pri partizanskih orgnaizacijah gre za obujanje spomina na vrednote NOB

Glede primerjav Štajerske varde s partizanskimi in veteranskimi enotami, ki jih je bilo na omenjenem zaslišanju ministrskega kandidata prav tako slišati, pa je Turnšek pojasnil, da gre za popolnoma različne stvari, saj gre pri partizanskih organizacijah za obujanje spomina na vrednote NOB.

"Vse spominske partizanske čete so ustanovljene kot društvo in registrirane pri pristojnem državnem organu. Njihov namen pa je negovati spomin na obdobje NOB in nikakor ne podpihovati sovraštvo med ljudmi," je pojasnil.

Že dolgo opozarjajo na paravojaške enote

Obenem je navedel, da že dolgo opozarjajo na paravojaške enote, ki so nastale znotraj Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), katerega predsednik je nekdanji minister v vladi Janeza Janše Aleš Hojs. "Zaskrbljujoče je zlasti to, da se te enote urijo na streliščih Slovenske vojske, ki bi morala biti apolitična," je dodal.

Na družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zakrožilo več fotografij in posnetkov urjenja skupine oboroženih zamaskirancev. Po besedah njihovega vodje Šiška gre za "prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske" z imenom Štajerska varda, ki so jo oblikovali po ustanovitvi Dežele Štajerske junija lani.

Politični vrh je tovrstna urjenja obsodil, na temo je bila že sklicana tudi seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, policija pa tudi že vodi predkazenski postopek.