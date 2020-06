V Sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) so zgroženi nad nerazumnimi in žaljivimi dejanji posameznikov, ki so na sredini državni proslavi na pripadnike častne čete Slovenske vojske (SV) vzklikali "izdajalci", kot je razvidno z videoposnetka z družbenih omrežij, in jih obsojajo. Na predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, vrhovnega poveljnika SV ter ministra za obrambo Mateja Tonina so zaradi teh dejanj naslovili poziv z zahtevami.

V SMO v pozivu od omenjenih želijo, naj:

- "javno obsodijo takšna sprevržena in nedopustna ravnanja;

- po uradni dolžnosti sprožijo vse postopke zoper neznane storilce, ki so s svojimi dejanji razžalili tako SV kot tudi vse njene pripadnike;

- se ugotovljeni storilci javno opravičijo vsem pripadnikom SV".

Po njihovih besedah jih še toliko bolj žalosti dejstvo, da morajo takšen poziv posredovati ravno na dan, ko pripadniki Garde Slovenske vojske praznujejo svoj praznik.

V sporočilu so še opomnili, da Garda Slovenske vojske ni politično usmerjena organizacija, "vendar v vsakem razdvojenem obdobju pride do največjih pritiskov prav na pripadnike Slovenske vojske. Gardo sestavljajo pripadniki SV, ki so delavci, sinovi, možje in očetje, katerih srca in ponos so bili v tem napadu zelo zaznamovani, vendar so z dvignjeno glavo svoje poslanstvo opravili profesionalno", so zapisali v SMO in dodali, da bodo storili vse, da bo pravici zadoščeno, to pa pričakujejo tudi od obeh naslovnikov svojega poziva.