Raper Zlatko z megafonom poskušal prekiniti državno proslavo

Sinočnjo osrednjo državno proslavo ob dnevu državnosti v Ljubljani je zaznamovala tudi poteza raperja Zlatana Čordića Zlatka. Ta je namreč z megafonom poskušal prekiniti državno proslavo in predsedniku republike Borutu Pahorju postaviti vprašanje, na kaj smo državljani lahko ponosni, če nam vzamejo naravo, športnike, samostojne podjetnike in kulturo. Zlatku svojega vprašanja Pahorju ni uspelo postaviti do konca, saj so do njega pristopili varnostniki in policisti, je pa svojo akcijo v živo prenašal prek Facebooka.

"To ni protest proti državi. To je moja želja po boljši državi. To ni protest proti nobenemu posamezniku, ampak to je izražanje svoje svobode in želje za boljšo prihodnost vseh, ne le peščice," je v spodnjem videoposnetku, ki ga je delil na svojem profilu na Facebooku, pojasnil raper Zlatan Čordić Zlatko.

Vir: Facebook.

Kot je razvidno z zgornjega posnetka, je Zlatko počakal na konec pesmi, nato pa se z megafonom v roki odpravil proti osrednjemu prizorišču državne proslave na Kongresnem trgu, da bi predsedniku republike Borutu Pahorju zastavil prej omenjeno vprašanje. "Vprašal bom samo, na kaj smo državljani lahko ponosni, če ne smemo omenjati športa, samostojnih podjetnikov, kulture in narave," je dejal Zlatko.

Njegova akcija ni bila najbolj uspešna, saj so do njega in njegovega prijatelja, ki je dogodek v živo prenašal prek Facebooka, kmalu pristopili varnostniki in policisti. Zlatko je po zaključenem postopku med drugim povedal, da prizorišča proslave noče zapustiti v spremstvu "robocopa" in da bi raje videl, da ga spremlja kak drug policist.

Policista vprašal, ali je veren predsedniku vlade Janezu Janši

Včeraj zvečer je nato raper na Facebooku delil še en posnetek, v katerem je povedal, da so ga policisti po incidentu na proslavi v Ljubljani še enkrat ustavili in ga legitimirali. Kot je razvidno iz drugega posnetka, je bil raper zaradi tega nekoliko razburjen. Na vprašanje policista, kdaj je bil rojen, je odgovoril, da na srbski pravoslavni božič. Policist mu je odvrnil, da ne ve, kdaj je to, ker ni veren, Zlatko pa ga je nato vprašal, ali je morda veren predsedniku vlade Janezu Janši.

Vir: Facebook

Zlatko je v zgornjem posnetku med drugim izrazil mnenje, da Ljubljana nikoli ni bila tako ograjena, razen med okupacijo fašistov. "Bil sem na več državnih proslavah, še nobena ni bila tako ograjena. Ne maram teh ograj," je še poudaril Zlatko. Na ljubljanski policijski upravi so danes pojasnili, da je bilo glede na znane okoliščine in pridobljene informacije v zvezi s protesti gibanje na delu Trga republike, Kongresnem trgu in ulicah neposredno ob Kongresnem trgu omejeno z varovalnimi ograjami.

Na policiji našteli okoli tri tisoč protestnikov

V Ljubljani je namreč včeraj poleg državne proslave potekala tudi alternativna proslava, ki so jo pripravili protestniki. Kulturni program na Prešernovem trgu so s sireno in vzkliki prekinili vladni podporniki, ki so nosili rumene jopiče. Na ljubljanski policijski upravi pojasnjujejo, da so se protestniki obeh napovedanih shodov pred 19. uro začeli zbirati na Prešernovem trgu in okolici, kjer se jih je zbralo okoli tri tisoč.

Kulturni program alternativne proslave na Prešernovem trgu so s sireno in vzkliki prekinili vladni podporniki, ki so nosili rumene jopiče. Foto: Domen Anderle

Ker so se na trgu zbrali pripadniki različnih skupin, med njimi pa je bilo tudi več zamaskiranih posameznikov, so policisti fizično zagotavljali ločevanje med obema skupinama, saj so pred tem dobili informacije, da bi lahko med skupinama nastalo fizično obračunavanje. Nekaj pred 20. uro so se nato odpravili v smeri proti Slovenski cesti ter med ulicami v centru mesta odšli na Erjavčevo ulico, nato pa do Trga francoske revolucije, kjer so se nato razšli.

Oba protesta sta potekala mirno, so pa policisti sprotno zaprli več ulic v okolici z namenom zagotovitve varnosti udeležencem. Policisti so pri varovanju shoda opravili 17 postopkov ugotavljanja identitete in trenutno ugotovili dve kršitvi zakona o varstvu javnega reda in miru, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.