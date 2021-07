Simulirala nesreče in izsiljevala denar, oškodovanci naj se javijo policiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so izsledili in prijeli 36-letnega državljana Italije, ki se je včeraj lotil ponovnega poskusa goljufije oziroma lažnega prikazovanja prometne nesreče. Med ukrepanjem je bil lažje poškodovan tudi policist Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica.