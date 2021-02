Izsiljevanje ne pride v poštev

Glavni trener Robert Hrgota je v Klingenthal odpeljal šesterico slovenskih skakalcev – Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Domen Prevc, Tilen Bartol in Timi Zajc. Zaradi okuženosti s koronavirusom je še drugi teden zapored doma ostal Peter Prevc, Cene pa je po prestani karanteni odpotoval na tekmi celinskega pokala v Willingen.

Prav Willingen je bil zadnja postojanka svetovnega pokala, kjer se je na sobotni tekmi s četrtim mestom izkazal Pavlovčič, ki upa, da bo nadaljeval z dobrimi skoki tudi na naslednjem nemškem skakalnem središču, ki bo nadomeščalo tekmi iz Sappora: "Na treningu v Planici smo imeli zelo lepe pogoje za skoke. Užival sem. Moji skoki so bili na dobri ravni."

Pavlovčič verjel vase, Lanišek dobil novo potrdilo, izsiljeval ne bo

Še enkrat pa se je spomnil sobotne preizkušnje, na kateri je bil po prvi seriji tretji. Ni podlegel pritisku in tudi v drugo skočil odlično ter se veselil najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu: "Kar dosti napetosti je bilo na vrhu. Malce sem z drugačnega zornega kota gledal na vso stvar. Rekel sem si, da znam skočiti in bom pokazal, kar sem že v prvi seriji. Da bo odličen rezultat, in to se je tudi zgodilo."

Skokov v Willingenu se je dotaknil tudi sedmi skakalec zime Lanišek: "Rezultatsko sploh ni bilo tako slabo, kot so bili skoki slabši. Ne glede na to moram biti s prikazanim zadovoljen. Vidim, da lahko s slabšim skoki pridem med deset. Kot je bilo v Lahtiju in Willingenu. Nedeljska tekma je bila specifična, veliko vetra. Veter se je čez prelet in v drugem delu menjal. Krivulja se dviguje, kot sem si zastavil. Še vedno delam na tem, da postajam boljši. Da se ne zadovoljim s skoki in rezultati."

Jelarju se je narisal nasmešek na obrazu, pogleduje pa še proti prazni smučki

Skakalce bo po svetovnem prvenstvu v poletih v Planici, po novoletni turneji, kmalu čakal tretji vrhunec sezone. Od 22. februarja do 7. marca bo v Oberstdorfu potekalo nordijsko svetovno prvenstvo, a Lanišek z mislimi še ni tam: "Še vedno grem postopoma. Škoda bi bilo, da bi začel izsiljevati rezultate. Postopoma je treba, s tekme na tekmo, iz skoka v skok. To bo prineslo rezultate."

Žiga Jelar je bil v Willingenu 12. in 18, kar ga je razveselilo. Zato pa je ob pogledu na smučko nekoliko slabše volje, saj na njej že drugo sezono nima sponzorja.

Zadnje prizorišče je narisalo nasmeh na obraz Jelarju, ki se je pred tem lovil. Z 12. in 18. mestom je več kot zadovoljen zapuščal Willingen, dobre skoke pa želi zdaj prenesti še na napravo v Klingenthalu. " To je bil zame pozitiven vikend. Upam, da sem zdaj začel in bom v tem tempu nadaljeval," pravi Jelar, ki pa bi rad dočakal, da bi njegova smučka doživela poseben "okrasek", saj je že drugo sezono brez sponzorja.