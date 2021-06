Goljufa voznike prepričevala, da so odgovorni za prometne nesreče

Policisti opozarjajo na avtomobilske goljufije na Goriškem in Ajdovskem. V zadnjih dneh so bili seznanjeni z več primeri, ko sta neznanca voznike prepričevala, da so odgovorni za prometne nesreče in od njih zahtevala gotovino za domnevno poškodovanje njihovega vozila. Policisti storilce še iščejo.

Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, so prve primere zaznali pred tremi dnevi. Moška sta stara okoli 30 let, visoka med 170 in 180 centimetri, temnejše polti in las. Govorila sta v italijanskem jeziku. Policisti pa so do zdaj ugotovili, da sta storilca vozila osebno vozilo sive barve italijanskih registrskih številk, najverjetneje znamke Opel oziroma Peugeot.

Policija svari pred goljufijami

V nekaterih primerih je poskus goljufije uspel, v enem primeru neuspešne goljufije z zahtevanjem denarja pa sta nepridiprava izkoristila trenutno nepazljivost oškodovanke in ji iz notranjosti avtomobila ukradla denarnico, so sporočili z uprave.

Prav tako sta dva moška v naselju Potoče na Ajdovskem oškodovanca prepričala, da je kriv za prometno nesrečo. Ta je na bankomatu dvignil manjšo vsoto denarja in jima jo izročil. Pri tem storilca nista želela obvestiti policije. Vztrajala sta, da oškodovanec domnevno materialno škodo poravna s plačilom gotovine takoj na kraju, so še navedli.

Policija je bila danes dopoldne ponovno obveščena o poskusu goljufije na območju Nove Gorice, kjer so opazili osebno vozilo bele barve znamke Fiat Brava italijanskih registrskih številk. Neznani voznik in sopotnik sta po besedah goriške uprave simulirala prometno nezgodo in od domnevnih povzročiteljev zahtevala denar. Policisti oba neznanca v tem trenutku še iščejo.

Vsem, ki so bili žrtev podobne goljufije, zato svetujejo, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica ali na katerikoli drugi najbližji policijski postaji. Prav tako lahko pokličejo na številko postaje (05) 303 44 00, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije na številko 080 1200, še navajajo.