Še zadnji dan, da prepričata volivce

Pred nedeljskim drugim krogom volitev predsednika republike se izteka volilna kampanja, ob polnoči bo začel veljati volilni molk. Do tedaj imata predsedniška kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar še priložnost za prepričevanje volivcev, naj v nedeljo pridejo na volišča in oddajo glas za enega izmed njiju.

Zadnjo priložnost za nagovarjanje volivcev pa bosta kandidata imela na današnjem sklepnem soočenju, ki ga zvečer pripravlja POP TV. Danes bodo tudi objavljene še zadnje javnomnenjske raziskave, ki bodo nakazale razpoloženje volivcev tik pred volitvami.

O polnoči nastopi volilni molk

Kampanja se bo uradno zaključila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Na ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah. Od polnoči pa do 7. ure ter od sobote od 19. ure do nedelje do 7. ure lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. Preko dneva, torej v soboto in nedeljo, od 7. do 19. ure, pa bo domnevne kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

V drugem krogu predsedniških volitev volivci izbirajo med kandidatoma za predsednika republike Logarjem in Pirc Musarjevo, ki sta med sedmerico kandidatov v prvem krogu 23. oktobra prejela največ glasov.