V Oregonu izvolili guvernerko slovenskih korenin

Medtem ko štetje glasov ponekod še vedno poteka, so volivci ameriške zvezne države Oregon na položaj guvernerke izvolili demokratko Tino Kotek, s čimer so ZDA dobile do zdaj tretjega guvernerja oziroma guvernerko slovenskega rodu po Franku Lauschu in Georgeu Voinovichu v Ohiu. Ameriški predsednik Joe Biden je sicer v sredo vmesne volitve v ZDA označil za zmago demokracije in izrazil pripravljenost na sodelovanje z republikanci, ki bodo najverjetneje prevzeli predstavniški dom zveznega kongresa, morda pa tudi senat.

V Oregonu zmagala demokratska guvernerka slovenskih korenin

Zvezno državo Oregon bo vodila demokratska guvernerka slovenskih korenin Tina Kotek. V bitki za guvernersko mesto je premagala republikanko Christine Drazan.

Tina Kotek ima slovenske korenine. Starši njene matere Florence Matič so po rodu iz Slovenije.

Another lesbian gubernatorial candidate, Tina Kotek of Oregon, joins Massachusetts' Healey's spot in history - the two are the first openly lesbian governors in the United States. pic.twitter.com/x9aIktcjd3 — Rainbow Youth Project USA (@RainbowYouthUSA) November 10, 2022

Republikanska stranka se zapleta v notranji boj

Demokrati na čelu z Bidnom so zadovoljni, ker se ni zgodil t. i. republikanski rdeči val, ko bi opozicijska stranka v skladu z zgodovinsko tradicijo vmesnih volitev osvojila trdno večino v obeh domovih kongresa.

Na strani tokratnih "zmagovalcev" torkovih vmesnih volitev pa je povsem drugače in republikanska stranka se namesto slavja po zmagi zapleta v notranji boj, v katerem so na eni strani nekdanji predsednik Donald Trump in njegovi privrženci, na drugi pa preostali predstavniki stranke.

Senatna tekma sicer še ni odločena in tako kot leta 2020 se lahko zgodi, da bo o večini odločal drugi krog volitev v Georgii, kjer v zelo izenačenem boju moči merita demokratski kandidat Raphael Warnock in republikanski Herschel Walker.

Trumpa pozivajo, naj leta 2024 ne kandidira

Vodilni republikanski politiki ter komentatorji medtem Trumpa pozivajo, naj ne razglasi predsedniške kandidature za leto 2024, ker bi lahko s tem ponovno, kot s trditvami glede ukradenih volitev leta 2020, spodbudil demokrate in neodvisne volivce h glasovanju.

Predsednik Joe Biden je na novinarski konferenci po volitvah dejal, da je pripravljen sodelovati z republikanskimi kolegi. "Američani so dali jasno vedeti, da pričakujejo, da bodo tudi republikanci sodelovali z mano," je dodal.

Republikanci bi ob prevzemu predstavniškega doma preiskali Bidnovo vlado in družino

Republikanci medtem napovedujejo, da bodo ob prevzemu predstavniškega doma sprožili preiskave Bidnove vlade in njegove družine, kar pa predsednika ne skrbi. "Američani bodo te preiskave videli in obravnavali kot komedijo," je dejal. "Mediji in komentatorji so napovedovali ogromen republikanski val, ki ga ni bilo," je dodal Biden.

Obenem je priznal, da so volivci izkazali razočaranje, kar razume, vendar pa vztraja pri svoji politiki. "Ničesar ne bom bistveno spreminjal," je dejal in razložil, da je za prepoznavanje pozitivnih učinkov njegovih politik, kot je financiranje infrastrukturnih projektov in omejevanje cen zdravil na recepte, potreben čas.

Biden se glede nove kandidature še ni odločil

Glede morebitne nove predsedniške kandidature leta 2024 se 79-letni Biden menda še ni odločil. Dejal je, da bo to družinska odločitev. "Kandidirati nameravam, vendar pa se mi z najavo ne mudi," je dejal. Analitiki predvidevajo, da bo to storil prihodnje leto.

Večina Američanov si sicer njegove ponovne kandidature ne želi. Anketa AP ugotavlja, da jih je 58 odstotkov proti, med drugim tudi zaradi njegove starosti. Anketa potrjuje tudi razlog njegove zmage leta 2020, saj je manjši delež anketiranih dejal, da so volili Bidna zaradi njega samega, več pa je bilo tistih, ki so volili zanj zato, ker so bili proti Trumpu. Del republikanske stranke se očitno želi posvetiti prihodnosti brez Trumpa. Namesto tega si številni podporniki obetajo predsedniško kandidaturo guvernerja Floride Rona DeSantisa, ki je v torek na guvernerskih volitvah prepričljivo premagal demokratskega nasprotnika Charlieja Crista.

Na volitvah v Pensilvaniji slavil mrtev kandidat

Volivci enega od okrožij v ameriški zvezni državi Pensilvanija so na torkovih volitvah daleč največ glasov v bitki za sedež v tamkajšnjem predstavniškem domu namenili kandidatu, ki je mesec dni pred tem umrl. 85-letni demokrat Anthony "Tony" DeLuca je umrl zaradi limfoma mesec dni pred volitvami, njegovo ime pa je ostalo na glasovnicah.