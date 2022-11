Anketa Večera: v Mariboru na prvem mestu Arsenovič, sledita Kangler in Flis

Med anketiranimi bi na volitvah za župana Mestne občine Maribor po sedem odstotkov vprašanih volilo Lidijo Divjak Mirnik (LPR) in Dejana Kaloha (SDS), 2,5 odstotka pa Vladimirja Šego (Levica).

Deseterica brez drugega kroga

Sledita Igor Jurišič (Stranka mladih-Zeleni Evrope) in Boštjan Klun (SD) s po 1,5 odstotka podpore. Kandidata Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev) in Nina Beyokol (Piratska stranka) bi prejela po odstotek glasov, po pol odstotka pa Miha Recek (SLS in Naša dežela), Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo), Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika) in Bernard Memon (NSi).

Na zadnjem mestu je Franc Jesenek (Stranka slovenskega naroda), kaže anketa, katere rezultate sta danes objavila časnika Večer in Dnevnik.

Glede volitev v mestni svet se je med anketiranci najbolje odrezala stranka Gibanja Svoboda, za katero bi glasovalo 22,4 odstotka vprašanih. Sledijo lista Arsenovič za Maribor s 16,7 odstotka, SDS s 14,1 odstotka in SD z 12 odstotki glasov. Za Listo Franca Kanglerja – NLS in Gasilce Maribora bi glasovalo po 6,3 odstotka zajetih v raziskavo, medtem ko imajo preostale stranke manj kot pet odstotkov podpore.

Veliko bo odvisno od volilne udeležbe. Ta trenutek odhod na volišča obljublja več kot 60 odstotkov vprašanih, dobra tretjina pa še ne ve, kako bodo ravnali. Delež tistih, ki zagotovo ne bodo šli na volišča, je po navedbah Večera zanemarljivo majhen.

Mariborčani in Mariborčanke sicer menijo, da bi se morala nova oblast najbolj posvetiti prometu, gospodarstvu in delovnim mestom. Še vedno menijo, da so bile vstaje pred desetimi leti pozitivna stvar.

Javnomnenjsko raziskavo je opravila agencija Ninamedia med 5. in 7. novembrom prek telefona na vzorcu 500 ljudi.