Levica v Kranju podprla aktualnega župana

Kot je povedala nosilka liste Levice za svet Mestne občine Kranj Ana Černe, odhajajo na volitve s sloganom Tvoj glas, tvoja prihodnost. Zagotovila je, da bodo v mestnem svetu predstavljali glas vseh, ki si želijo spremembe na bolje.

V Levici si želijo, da Kranj postane zeleno mesto, ki bo vsem, posebej pa mladim, omogočilo dostojno bivanje. Mesto, v katerem bodo starejši in preostali pomoči potrebni dočakali varno starost. Mesto, kjer bodo vsi imeli dostop do zdravnika in kakovostne obravnave, ter mesto, v katerem bodo imeli vsi otroci enake možnosti za šolanje, gibanje in obšolske dejavnosti.

Kot navajajo v Levici, je treba poskrbeti za športno infrastrukturo ter spodbujati zdrav življenjski slog prebivalcev ter inovativna in zelena delovna mesta. Krepiti želijo tudi trajnostno mobilnost in spodbujati lokalno kmetijstvo.

V županski tekmi je Levica izrazila podporo aktualnemu županu. Kot je povedala Černetova, si želijo nadaljnjega sodelovanja. "Še naprej želimo biti konstruktiven partner v mestnem svetu," je dejala.

Levica v Kranju s 15 kandidati

Na listi za 33-članski mestni svet ima Levica 15 kandidatov. Poleg Ane Černe, ki je trenutno edina kranjska mestna svetnica Levice, so to še Rok Bavdek, Gaja Kryštufek Gostiša, Maksimiljan Štromajer, Teja Hafnar, Janez Rozman, Draga Štromajer, Aljoša Močnik Štimac, Suzana Oroz, Dario Seraval, Nina Kaličanin, Mojca Močnik, Jože Zevnik, Majda Mencinger Vujinović in Žan Štirn.

Skupno je bilo za kranjski mestni svet sicer vloženih 12 kandidatur. Poleg Levice se za svetniška mesta potegujejo Več za Kranj, SNS, Lista za razvoj Kranja, DeSUS, NSi, Gibanje Svoboda, SDS, SD, Resni.ca, skupna lista SLS in Zeleni Slovenije ter Povezane lokalne skupnosti.