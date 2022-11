Tradicijo megalomanskih zabav na Obali bi nadaljeval Koper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stranka Oljka, ki je v koprskem občinskem svetu prisotna že 16 let, je danes na novinarski konferenci predstavila program za lokalne volitve, na katerih sicer podpira kandidaturo aktualnega župana Aleša Bržana. Med drugim se zavzemajo za gradnjo sejemsko-kongresnega centra z večnamensko dvorano, da bi bile turistične namestitve zasedene vse leto, in oživitev Kopra z novim prostorom za zabavo.

V Kopru na lokalnih volitvah z listo 30 kandidatk in kandidatov za občinski svet ter s podporo sedanjemu županu Alešu Bržanu nastopa Oljka – stranka slovenske Istre. Med glavne naloge programa postavljajo kakovost bivanja občanov, k čemur spadajo čist zrak in urejeno okolje, samooskrba z lokalno pridelano zdravo hrano, zagotavljanje pogojev zdravega življenjskega sloga, kakovosten izobraževalni sitem, ustvarjanje dobro plačanih delovnih mest in zagotavljanje enakih možnosti za vse.

Drugi del programa pa je usmerjen v razvoj turizma, v sklopu katerega se zavzemajo za gradnjo največjega sejemsko-kongresnega središča v regiji in gradnjo novega prostora za zabavo oziroma "žur placa". S tem bi lahko Koper nadaljeval tradicijo megalomanskih zabav, ki jo je pred zaprtjem Ambasade Gavioli na Obali imela Izola.

Generalni sekretar Oljke Patrik Peroša meni, da bi s sejemskim turizmom lahko v občini Koper podvojili število turističnih prenočitev, ki zdaj znaša približno 400 tisoč na leto. Kot primeren kraj za sejmišče je predlagal zemljišče na območju Sermina ob obrtni coni s 110 tisoč kvadratnimi metri površine. Ob sejmišču pa si zamišljajo tudi tehnološki park.